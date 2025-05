¿Dina Boluarte debería viajar al Vaticano para reunirse con el papa León XIV? Congresistas se pronuncian al respecto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras la elección del exobispo de Chiclayo Robert Prevost como nuevo papa, ¿la presidenta Dina Boluarte debería viajar al Vaticano para tener una reunión con el sumo pontífice peruano?

Desde el Congreso, diversos parlamentarios se pronunciaron sobre esta posibilidad. RPP conversó con la legisladora Ruth Luque, quien se mostró en contra de dar alguna autorización para un viaje de Boluarte a Roma.

“Yo no estaría a favor de ninguna autorización para un viaje que ella (Dina Boluarte) quiera hacer. Me parece que hay varias razones. Primero, porque creo que el papa actual, que ha sido elegido, fue muy categórico cuando se refirió a las muertes y asesinatos en el país”, declaró.

“Sería muy incoherente que alguien que es responsable política de estos asesinatos termine viajando. Ni si quiera ha pedido perdón por la masacre que significó gente que ha muerto y que hasta ahora no tiene justicia”, sentenció.

Jorge Montoya a favor de eventual viaje de Dina Boluarte: “Es una excepción”

A diferencia de Luque, el congresista Jorge Montoya se mostró a favor de que Dina Boluarte quiera viajar al Vaticano para reunirse con el papa León XIV.

“Sería importante para el país. Yo siempre he dicho que la presidenta no debería salir del país para nada, pero en este caso debería ser una excepción y debemos darle autorización para el viaje. El papa tiene nacionalidad peruana y sería conveniente que esté la presidenta en el nombramiento. La situación es diferente, no se puede comparar”, manifestó.

En ese sentido, el representante de la bancada Honor y Democracia destacó que el nuevo papa es un cardenal referente para el Perú.

“Tenemos un papa que es peruano. Habrá nacido en Estados Unidos, pero tiene nacionalidad peruana. Él ha trabajado acá muchísimos años. Eso indica que se necesita tener una representación en el lugar de la ceremonia si es que hay”, sostuvo.

Cabe mencionar que todavía no hay una solicitud oficial del Poder Ejecutivo al Parlamento para un posible viaje de Dina Boluarte. Por su parte, el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, adelantó que podría evaluarse una salida de carácter diplomático para saludar al recién elegido sumo pontífice.

Dina Boluarte saludó elección de Robert Prevost como nuevo papa

Dina Boluarte no pudo ocultar su emoción al conocer que el cardenal Robert Prevost se convirtió en el nuevo líder de la Iglesia Católica. Esto, luego de ser obispo de Chiclayo entre el 2014 y 2023 y líder sacerdotal en Trujillo y Chulucanas años atrás.

“Esta es la primera ocasión en que un peruano con más de 20 años de servicio en nuestra tierra lidera la Iglesia Católica como sumo pontífice. En nombre del Gobierno y del pueblo del Perú, expresamos nuestra inmensa alegría y enviamos nuestro saludo y un abrazo fraterno a su santidad León XIV”, comenzó diciendo la presidenta.

Del mismo modo, recordó que Robert Prevost se nacionalizó peruana el 2015 “como expresión de su profundo amor por el Perú, país donde entregó gran parte de su vida religiosa al servicio de los más humildes”.

“Su opción por el Perú no fue solo formal sino profundamente espiritual y humana. Eligió ser uno de nosotros. Vivir entre nosotros y llevar en su corazón la fe, la cultura y los sueños de esta nación, el Perú. Confiamos en que su pontificado será fuente de sabiduría y amor entre los pueblos”, expresó.

