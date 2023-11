Edwin Martínez considera que el Congreso no le dará permiso a Dina Boluarte para que viaje a EE.UU.

Congreso "Creo que la presidenta debiera ir al Congreso para generar un clima de confianza", señaló

"Creo que la presidenta debiera ir al Congreso para generar un clima de confianza", señaló. | Fuente: Congreso

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, se mostró en desacuerdo con que la presidenta Dina Boluarte haya solicitado un permiso al Parlamento para viajar a San Francisco, Estados Unidos. Ello, a fin de de participar en la XXX Cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC) 2023 del 16 al 18 de noviembre.

"Tal vez suene un poquito grosero, pero me parece conchudo volver a solicitar permiso para que la presidenta viaje cuando no hay objetividad. Si es que realmente fuese para traer algún beneficio en bien de la población...", dijo en Las cosas como son de RPP Noticias.

"(Si hay un viaje con un fundamento objetivo), es este. Pero ¿para qué hemos justificado anteriores viajes, denigrando la confianza que podría tener la población en la presidenta? No era el momento de tanto viaje, no habíamos sanado heridas, ni reactivado la economía, estábamos en una crisis de inseguridad terrible. No era necesario que viaje. Y hoy que hay un objetivo, en el Congreso no creo que le vayan a dar el permiso, porque muchos están perdiendo la confianza", agregó.

"Creo que la presidenta debiera ir al Congreso para generar un clima de confianza", señaló. | Fuente: RPP

Debe presentarse en el Congreso

Debido a que en el viaje Boluarte deberá recibir la Presidencia pro tempore del foro, ya que Perú será el país anfitrión de la Cumbre APEC en 2024, el parlamentario mencionó que la presidenta tendría que presentarse ante el Congreso para generar confianza.

"Creo que la presidenta debiera ir al Congreso para generar un clima de confianza y no seguir con estas crispaciones que lo unico que hacen es daño al país. Ya hay serios enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo", finalizó.