Congreso Fuerza Popular no se sumará a especulaciones sobre supuestos audios de Mateo Castañeda, dice Patricia Juárez

"Adelantarnos a algo que no conocemos, me parece que no es serio", dijo Juárez. | Fuente: Andina

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se pronunció sobre los supuestos audios donde se revelarían ofrecimientos ilícitos hechos por el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, al coronel PNP Harvey Colchado, para neutralizar las investigaciones al hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte.

En diálogo con la prensa, la parlamentaria fujimorista aseguró que la postura de su bancada no es la de sumarse a "especulaciones" sobre lo dicho por el coronel Colchado en su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Legislativo.

"En mi caso y en el caso de nuestra bancada no vamos a especular, nosotros no vamos a ponernos en los supuestos de que habría ocurrido esto o lo otro, porque tendríamos que ver la veracidad", manifestó.

En ese sentido, sostuvo que se tendría que comprobar la procedencia y forma en cómo se habrían obtenido estas grabaciones. "Adelantarnos a algo que no conocemos, me parece que no es serio", aseveró.

Sin embargo, Juárez aseguró que la jefa de Estado no se encuentra exenta de ser investigada sobre esta nueva revelación; no obstante, comentó que este proceso debe darse "dentro de la legalidad que permite el sistema".

"Existen grabaciones que demostrarían ofrecimientos ilícitos"

El suspendido jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, coronel Harvey Colchado, mencionó el último viernes que existen audios que probarían los ofrecimientos ilícitos que habría realizado el abogado Mateo Castañeda para neutralizar las investigaciones seguidas a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.

“Sí, existen grabaciones y, en su momento, se van a hacer entrega a través de la Fiscalía. Y eso es una prueba de que no hay fuga de información de parte de la Policía y la Fiscalía, porque a quién no le gustaría acreditar en estos momentos el grado de injerencia que ha tenido el abogado para presionar a los policías Colchado y Lozano, para ayudar a la presidenta”, apuntó.

Mientras tanto, Mateo Castañeda ha señalado una “emboscada” de Harvey Colchado por citarlo, a través del exministro del Interior, Carlos Morán, a los encuentros.