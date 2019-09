La parlamentaria de Nuevo Perú comentó que varios ministros no respaldan las iniciativas del presidente Vizcarra. | Fuente: RPP Noticias

La parlamentaria Marisa Glave (Nuevo Perú) consideró la noche de este viernes que el presidente de la República, Martín Vizcarrra, no cuenta con el apoyo de su Gabinete Ministerial para respaldar su proyecto de adelanto de elecciones generales ante el Congreso.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, la legisladora dijo que el hecho de que el mandatario no haya mencionado el archivamiento de su proyecto durante el anuncio de la cuestión de confianza por el Tribunal Constitucional no significa que haya dejado de lado la iniciativa para adelantar el proceso electoral.

“Mi lectura es que su gabinete no lo apoya. No necesariamente el señor Vizcarra ya tiró la toalla sobre la posibilidad de un adelanto, pero no tiene gabinete para ir al adelanto de elecciones”, comentó la legisladora.

Apoyo de Gabinete

En esa línea, Glave comentó que Vizcarra solo ha tenido el apoyo de algunos ministros como Vicente Zeballos (Justicia y Derechos Humanos) y el propio Salvador del Solar, mientras que otros ministros como los de Economía, Agricultura y Energía y Minas no habrían optado por respaldar al mandatario con esta medida.

“Creo que hay una mitad del Gabinete, que siendo parte del gobierno del señor Vizcarra, no está dispuesto a seguir en el aspecto político y que creen que pueden mantenerse en una lógica basada en un consenso de modelo económico que no entra a la discusión política”, dijo.

Sobre diálogo con Del Solar

Respecto del diálogo que emprendió el jefe del Gabinete Ministerial con algunas bancadas para impulsar el adelanto de elecciones, la legisladora dijo que, si bien el diálogo es necesario, no es bueno hacerlo “bajo la mesa” sin las demás bancadas.

“Es saludable la conversación y el diálogo lo que no es saludables es que se haga bajo la mesa y sin involucrar a todos los actores. Creo que ese ha sido un error del premier al tener ese tipo de conversaciones solo con algunos, no con todos, no por lo menos de manera transparente”, comentó.