Gustavo Pacheco sobre su renuncia a Renovación Popular: "Me han excluido como parlamentario andino de la bancada"

Lima Gustavo Pacheco sobre su renuncia a Renovación Popular: "Yo no voy a ser obstáculo para nadie" [VIDEO]

El parlamentario andino Gustavo Pacheco dijo en RPP que renunció al partido político Renovación Popular porque en el estatuto de la agrupación fue excluido de la bancada.



Como se sabe, Gustavo Pacheco, al igual que José Cueto, Javier Padilla y Jorge Montoya, renunciaron a Renovación Popular. La salida de los parlamentarios se debió a los cambios realizados por esa agrupación política al reglamento interno de la bancada.



Según dijo Jorge Montoya, el nuevo reglamento le “traslada” todo el poder al líder de esta agrupación y actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.



En ese sentido, Gustavo Pacheco indicó que lo han excluido como parlamentario andino de la bancada. Asimismo, señaló que "en política no hay casualidades" y que no será obstáculo en absoluto para nadie.



"Los hechos no requieren argumentación. Me han excluido como parlamentario andino de la bancada, entonces a buen entendedor pocas palabras. En política no hay casualidades. Yo no voy a ser obstáculo en absoluto para nadie", dijo el parlamentario en Ampliación de Noticias.

"Los que nos hemos retirado vamos a continuar con honor y dignidad patriotica nuestro camino. Vamos a continuar votando igual y sustentando el Estado de derecho. [...] Yo no conozco en el Perú gente más disciplinada que los almirantes Montoya y Cueto", agregó.



La Comunidad Andina cumplió 55 años



El 26 de mayo, Comunidad Andina cumplió 55 años de creación. Sobre este punto, Gustavo Pacheco sostuvo que han logrado muchas cosas en la región, como, por ejemplo, la libre circulación de personas, arancel cero en exportaciones, ingresar solo con DNI, sin pasaporte, entre otros puntos a favor de los peruanos.



Asimismo, el parlamentario indicó que hay retos que enfrentar a futuro como la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en la región. "El 15 de enero se han reunido en Lima los ministros de Defensa e Interior para generar una ruta de trabajo y poder entregar al secretario general todo un marco normativo que unifica las posturas del parlamento andino en materio de seguridad y defensa", indicó.



Gustavo Pacheco sostuvo que hay dos puntos pendientes: tener una moneda común y convertir al Parlamento Andino en un ente vinculante, como es el parlamento europeo, con legislador. De manera que nuestros marcos normativos sean decisiones, leyes andinas.



