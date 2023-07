Exdirector de la Dircote advierte de posibles infiltrados en la denominada 'Toma de Lima'

Lima "Temo que haya gente infiltrada", dijo el Gral. (R), José Baella

José Baella señaló que organizaciones como la CGTP, Juntos por el Perú y otros gremios deben hacerse responsables de la movilización social y brindar información de "presuntos infiltrados". | Fuente: RPP

El exdirector de la Dircote, general en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) José Baella, expresó este viernes su preocupación por la eventual aparición de "infiltrados" en las manifestaciones sociales anunciadas para el 19 de julio en Lima, en el marco de la denominada 'Toma de Lima'.

En Ampliación de Noticias, José Baella señaló que observa dos escenarios para el desarrollo de las marchas en la capital en los próximos días.

"El primer escenario, que la población que tiene el derecho a participar en estas marchas lo haga de acuerdo a la norma, que se deje guiar por la Policía, que asuma su responsabilidad porque hay gente, políticos conocidos que asumirán la responsabilidad de dirigir la marcha, pero el segundo escenario es que temo que haya gente infiltrada y usted no sabe quién está al costado", explicó.

En ese sentido, José Baella insistió en que al momento de iniciar la marcha debe haber un acompañamiento de la PNP y que organizaciones como la CGTP, Juntos por el Perú y otros gremios deben hacerse responsables, a través de un acta, de la movilización social y brindar información de "presuntos infiltrados".

"De acuerdo a su plataforma y de acuerdo a dispositivos de inteligencia es que van a buscar muertos y heridos o un incendio", dijo el general José Baella y, ante la pregunta de quiénes serían estas personas, afirmó: "La extrema izquierda, los infiltrados".

José Baella también recordó que la camarada 'Vilma' se pronunció hace unos días solicitando apoyo en las manifestaciones y afirmó que según inteligencia policial, el Fenatep -"el hermano del Movadef y familia de Sendero Luminoso"- está azuzando las masas en Puno. Sin embargo, el general (r) de la PNP minimizó una capacidad real de movilización del terrorismo para tomar la capital.

"Acá hay que hablar de dos grupos. Primero, la nueva facción roja que lidera el Fenatep, que lidera el Movadef. No les doy mucha capacidad (de movilización), pero sí son los que digamos azuzan a la población al caos y disturbio porque eso ya ha habido. Ellos lo que están buscando con su nueva estrategia, y me refiero al fallecido Abimael Guzmán, es boicotear la democracia. Cambiar la estrategia de lucha política con armas a lucha política sin armas. Y por otro lado, la camarada Vilma en el Vraem, que ellos reniegan de Abimael Guzmán, que no tienen capacidad de producir un atentado, ni aquilamiento selectivo en Lima. Dudo bastante que puedan hacer eso, porque su zona de comfort es el Vizcatán", dijo.

Control policial

Sobre las medidas adoptadas por el Gobierno y de la PNP ante la denominada 'Toma de Lima', José Baella se manifestó a favor de estas disposiciones para defender la democracia. En ese sentido, destacó el plan policial en las tres entradas de Lima como Ancón, Corcona y Pucusana para prevenir el ingreso de requisitoriados y armas como las protestas de verano y del año pasado.

"Las armas de la Policía son la ley y la Constitución. Y las normas permiten a la Policía, de acuerdo a su finalidad fundamental, funciones y atribuciones hacer el control de identidad con fines preventivas", manifestó.