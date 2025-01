José Cueto afirma que se abstuvo de votar el proyecto de ley de pensión militar y policial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"La pensión solo puede ser reducida o eliminada por un mandato judicial", dijo Cueto | Fuente: Congreso

El congresista de la bancada Honor y Democracia, José Cueto, afirmó que se abstuvo de votar en el pleno el proyecto de ley que permite a militares y policías recibir simultáneamente pensión y sueldo. Asimismo, consideró que la denuncia planteada por la Fiscalía respecto de un posible conflicto de interés responde a un "sesgo político".

"Esto ha sido un error. Algunos constitucionalistas hasta lo han calificado de ignorancia jurídica o ignorancia supina. Pero desgraciadamente yo sí creo que el tema va más por el sesgo político. Yo dudo que una señora fiscal no conozca las leyes. Está obligada a conocerlas. Pero desconoce lo que dice el Tribunal Constitucional, lo que han dicho sendas leyes previas a la sentencia. Esta ley no hace otra cosa que recoger lo que dice la sentencia del TC y beneficia no a cinco congresistas, sino a miles de personal en retiro", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Todas las leyes, cualquiera sea, cuando llegan a las comisiones, antes de sacar un dictamen que va al pleno, donde realmente uno sabe si la ley procede o no procede, pueden ser modificadas, alteradas, arregladas o reducidas. Está bien, de repente hemos debido abstenernos. Podría ser. Pero estamos en una comisión, no en el pleno", aseveró.

"Los cinco, una vez que se aprobó el dictamen, tomamos la decisión, de acuerdo a lo que dice el Reglamento de Ética del Congreso, de abstenernos en el Pleno, que es donde se vota la ley y es donde se aprueba la ley, no en la Comisión de Defensa", agregó.

José Cueto niega conflicto de interés

En otro momento, Cueto precisó que la pensión solo puede ser modificada o eliminada por mandato judicial y lo que estaban haciendo era restablecer ese derecho. Además, indicó que en el Parlamento hay docentes que han votado normas que benefician a profesores y odontólogos que se han beneficiado de una ley, lo cual no implica un conflicto de interés.

"La pensión solo puede ser reducida o eliminada por un mandato judicial, no por una norma de tercer nivel, que es lo que hizo el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas). Y este es un tema de hace años. Nosotros hemos venido peleando por ello, porque era injusto. Cuando alguien tiene un juicio de alimentos, por ejemplo, el juez te dice que reduzca tanto por ciento. Solo así se reduce la pensión, no porque un funcionario de tercer nivel sacó una norma", mencionó.

"Entonces va a tener que, mañana, sacar una denuncia a todos los del Magisterio, que han sacado, con nuestro apoyo también, una serie de beneficios a los profesores, siendo ellos profesores. Acabamos de aprobar una ley que beneficia, por ejemplo, a los odontólogos y tenemos como 5 o 6 odontólogos que han apoyado eso. ¿Los tenemos que denunciar también?", finalizó.