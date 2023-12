Óscar Matuti sobre eliminación de las PASO: "El Congreso está jugando un partido aparte en favor de su comodidad"

Elecciones "De los cuatro elementos de las PASO nos hemos quedado solamente con uno: son únicamente elecciones primarias", señaló

El experto en temas electorales, Óscar Matuti, señaló que, tras la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Congreso ha demostrado "jugar un partido aparte" en favor de sus propios intereses. Además, precisó que nuestra legislación no es orgánica, lo que se evidencia en que las votaciones no se dan dos veces con las mismas reglas.

"La legislación peruana en materia electoral es tan inorgánica que no tenemos una sola elección que se repita con las mismas reglas; es decir, no tenemos actualmente un código electoral. Tenemos normas que están, en algunos casos, contrapuestas entre sí. Y las normas son tan inorgánicas que no tienen una unidad de criterio", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"De los cuatro elementos de las PASO nos hemos quedado solamente con uno: son únicamente elecciones primarias. Ya no van a ser abiertas, ni simultáneas, ni obligatorias. De modo que en este contexto, el Congreso, en el cual están representados los partidos nacionales, está jugando un partido aparte a favor de la comodidad de los partidos políticos de designar a los candidatos", agregó.





Vamos a segunda vuelta "rezando o tapándonos la nariz"

En otro momento, comentó que la eliminación de las PASO ocasiona que se pierda legitimidad en las elecciones, lo que genera que se llegue a una segunda vuelta a con candidatos con poco respaldo.

"Como ya no tenemos primarias, entonces vamos a irnos a un sistema de elecciones con voto universal únicamente de afiliados o, en todo caso, unas elecciones con voto universal y secreto de aquellos afiliados o inscritos o a través de delegados", aseveró.

"No tenemos, en este momento, un sistema o un filtro que pueda garantizar que nuestra democracia va a filtrar a aquellos partidos que tienen poca representación. Porque, además, sucede que en las elecciones generales, en las elecciones de presidente, si fragmentamos la votación, vamos a tener partidos que pasen a la segunda vuelta con 8% o 10%. Esto ocasione que esta débil representación pase a segunda vuelta y vayamos a votar rezando o tapándonos la nariz", finalizó.