Las Bambas: MMG suspenderá producción de la mina debido a bloqueos | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Carlos Anderson expresó su preocupación por el reciente anuncio de la compañía MMG Ltd sobre la suspensión de la producción de cobre de su mina Las Bambas en Perú a mediados de diciembre como medida ante el bloqueo de vías públicas de la comunidad de Chumbivilcas.

"Demuestra que los diferentes actores están fracasando estrepitosamente en lo que debiera ser un intento, más bien, por lograr un clima razonable de paz laboral que permita la explotación de un centro minero con todo el potencial que tiene Las Bambas, en momentos en que el precio del cobre está por los cielos", señaló.

"El Ejecutivo, en lugar de poner en marcha su papel de gran árbitro para poder impulsar la producción, se pone de costado. Sencillamente no está haciendo el trabajo que tendría que hacer y tenemos este tipo de decisiones que hace que el único perjudicado sea el país. Las Bambas no puede, no debería parar. La producción de cobre en estos momentos debería estar en su máximo nivel", agregó.

Este viernes la compañía MMG Ltd anunció que suspenderá la producción de cobre de su mina Las Bambas en Perú a mediados de diciembre. Esta medida se toma ante el bloqueo de vías públicas de la comunidad de Chumbivilcas, con la cual la compañía no ha podido establecer acuerdos.

La minera ha indicado que hasta el 30 de noviembre, última reunión realizada entre el Gobierno peruano y la comunidad, no se llegó a ninguna resolución ante lo que la empresa considera "demandas comerciales excesivas".

"Como resultado de este bloqueo en curso y la restricción de la logística de entrada y salida, Las Bambas se ha visto obligada a reducir progresivamente las operaciones mineras y la producción cesará a mediados de diciembre debido a la falta de consumibles clave", indicaron en su comunicado a la Bolsa de Hong Kong.

MMG ha enfrentado repetidas interrupciones en la producción de Las Bambas, en total sus operaciones se han visto interrumpidas cerca de 400 días desde que comenzó a operar en 2016. Las Bambas, que produce 400.000 toneladas de cobre al año, estaba teniendo una producción inferior de entre 310.00 y 330.000 toneladas debido a estos bloqueos, según advirtieron en julio.

"Cierre de mina Las Bambas podría evitarse"

Las Bambas cesará su producción de cobre a partir de la quincena de diciembre, anunció hoy la compañía MMG Ltd. Pero, ¿esto implicará un cierre definitivo de la minera?

El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo De la Flor, considera que un desenlace definitivo de la minera podría evitarse.

"Yo estimaría que tenemos tiempo todavía para evitar un desenlace tan lamentable como el señalado por el comunicado (...) Con un esfuerzo y un compromiso más palpable de parte del Estado esto se puede resolver", dijo en RPP Noticias.

De la Flor señaló que esta situación generada por los conflictos mineros y la inacción del Gobierno vienen afectando fuertemente a la reputación del país para las inversiones.

"Esto viene golpeado durisimo la reputación del país como un destino de inversión, un lugar donde hay estabilidad y predictibilidad y seguridad para las operaciones", expresó.

Cabe mencionar que desde que Las Bambas inició sus operaciones, en el 2016, la mina lleva casi 400 días bloqueada.

"En este momento son 81 días de bloqueo de vías en lo que va del año, en estas circunstancias resulta sumamente desafiante seguir operando", precisó.

El representante del gremio minero recordó que Las Bambas es uno de los principales productores de cobre del mundo y que el 2% del PBI del país se fija por estas inversiones.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: