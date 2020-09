El caso Richard Cisneros ha generado zozobra en el Gobierno. | Fuente: Andina

Hasta mediados de mayo, no muchos conocían al artista Richard Cisneros, también conocido como Richard ‘Swing’. Este personaje pasó del ámbito del espectáculo al político cuando el programa Magaly TV La Firme denunció que el Ministerio de Cultura lo contrató por una suma de 30 mil soles para ofrecer conferencias virtuales en pleno estado de emergencia. Su contratación originó una crisis en el sector Cultura con la renuncia de la entonces ministra Sonia Guillén y ahora también alcanza al presidente Martín Vizcarra, luego de la difusión de audios en los que se le escucha referirse a este caso.

Una denuncia, una renuncia y una polémica declaración

A mediados de mayo, el programa Magaly TV reportó que el Ministerio de Cultura contrató al artista para realizar “el servicio de ejecución de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores”. Esta charla, según el programa, se ofreció el 24 de abril, en pleno estado de emergencia, y se le pagó por ella 30 mil soles.

El 29 de mayo, la entonces ministra de Cultura Sonia Guillén renunció, tras los cuestionamientos que recibió por la contratación de Cisneros.

Dos días después, el dominical Panorama difundió una grabación en la que Cisneros aparece hablando de la exposición que ha tenido su contratación. Inclusive, aseguró que fue el responsable de que Guillén renunciara. “Hoy he botado a la ministra, por atrevida la renuncié”, dijo entre risas en una grabación que fue emitida por el programa.

De acuerdo con el dominical, la relación entre Cisneros y el Ministerio de Cultura inició durante la gestión de Patricia Balbuena en 2018. Luego, continuó con otras administraciones.



Fiscalía interviene Palacio y Ministerio de Cultura

En junio y julio, la Fiscalía realizó intervenciones en las oficinas de la Secretaría General de Palacio de Gobierno y en el Ministerio de Cultura.

En Palacio de Gobierno, realizaron diligencias de recojo de documentos y otros indicios por la investigación preliminar de las presuntas irregularidades en la contratación de Cisneros. En el Ministerio de Cultura, también recogieron documentación y las autoridades dispusieron que se reciban declaraciones de los funcionarios de la institución.



Martín Vizcarra y su pronunciamiento sobre el caso Swing



La vinculación de Richard Cisneros con el presidente Vizcarra se dio luego de que se evidenciara que su constante contratación se dio a lo largo de varios de ministros de Cultura, designados durante su mandato. Además, estuvo vinculado a él durante la campaña de Peruanos por el Kambio.

A inicio de junio, Vizcarra se pronunció por el caso de Cisneros y aseguró que él nunca lo recomendó para algún cargo público.

"No he recomendado a nadie a ningún cargo público. Ni al señor Cisneros ni a nadie. Eso pueden dar fe los funcionarios que somos enfáticos y apoyaremos las investigaciones que se tienen que hacer con seriedad", expresó Vizcarra Cornejo.



Asimismo, precisó que el despacho presidencial ha brindado toda la información necesaria que ha solicitado el Ministerio Público para la investigación de la contratación irregular de Cisneros. "Han venido del Ministerio Público a recopilar información y nosotros hemos dado todas las facilidades a través de medio electrónico", indicó.



Richard Cisneros en el Congreso: "He sido un líder desde primaria hasta esta fecha"

Richard Cisneros se presentó ante el Congreso el 12 de junio y defendió los contratos que suscribió con el Ministerio de Cultura en los últimos años. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, hizo un repaso a su trayectoria artística y deportiva.

Cisneros dijo que fue requerido por correo electrónico para hacer una cotización por un servicio al Ministerio de Cultura. Ante los cuestionamientos de los legisladores por su perfil, mencionó que no tuvo contrato CAS y que no fue un funcionario público.



"¿He trabajado en la producción del Grammy Latino y no voy a poder trabajar en una sede social de un ministerio? Por supuesto que sí, y todo lo que he trabajado lo he desarrollado con pasión. Me mandaron un trabajo de investigación totalmente artístico", señaló.



Asimismo, aseguró que para el trabajo "artístico" que realizó al Ministerio de Cultura solo bastó con acreditar que tiene una trayectoria musical con más de 30 años de experiencia probada. "Fui requerido para potenciar los espacios culturales de la sede del Ministerio de Cultura, y para eso se necesitaba experiencia en producción de eventos (...) Hice un trabajo de investigación para potenciar el Auditorio Los Incas y todos los espacios menores que estaban mal implementados", insistió.



Contraloría encuentra presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 16 funcionarios del Mincul

La Contraloría General de la República evidenció que el Ministerio de Cultura efectuó pagos indebidos por el monto de S/ 155 400.00 a Richard Cisneros. Pese a que no contaba con la especialidad, fue contratado por el Ministerio de Cultura para la ejecución de actividades motivacionales y otros servicios desde el 2018 al 2020.

Asimismo, se identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 16 funcionarios y servidores públicos de la mencionada entidad por hechos irregulares que beneficiaron indebidamente a Cisneros.



Vizcarra y una citación ante la Comisión de Fiscalización

A inicios de este mes, Vizcarra había sido citado a la sesión de la Comisión de Fiscalización para que declare por los contratos de Richard Cisneros. Sin embargo, envió un informe en la que se indica que "no está obligado" a acudir al Congreso.

El informe técnico, que fue elaborado por el Ministerio de Justicia en su condición de asesor legal del Gobierno, reitera que no participó en los cuestionados contratos. "No he tenido participación alguna en los procesos administrativos de contratación de las personas mencionadas", señaló.

Esta última semana, el presidente del Congreso, Manuel Merino, consideró que por transparencia Vizcarra debería dar respuesta a la investigación. Merino insistió que la citación del presidente está dentro de las facultades de la comisión y puso como ejemplo lo ocurrido con el expresidente Alejandro Toledo en la investigación por el caso firmas falsas o el del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Al respecto, recordó que, si bien ambos se negaron a acudir al Parlamento, recibieron un pliego de preguntas de la comisión o a una comitiva en Palacio de Gobierno.

"Eso ayuda a transparentar la comunicación en un acto de investigación de funcionarios que están en el entorno del presidente", señaló sobre la posibilidad de que el presidente Vizcarra pueda recibir un pliego de preguntas de la Comisión de Fiscalización.



Vizcarra acepta responder por caso ‘Swing’

El presidente Martín Vizcarra anunció este último miércoles que aceptará recibir un pliego de preguntas de la Comisión de Fiscalización sobre la investigación a Richard Cisneros.

"Nosotros no tenemos problema en aclarar cualquier circunstancia que pueda generar duda, así que, sin tener la obligación como manifiesta el propio Ministerio de Justicia, y como lo ha reconocido el Congreso, con ánimos de transparencia, voy a aceptar que la Comisión de Fiscalización me haga llegar por escrito las preguntas que tenga a bien hacer sobre este tema que está en investigación y le responderé por escrito", señaló en su última conferencia de prensa.



Congresista Alarcón presenta audios de Vizcarra relacionados al caso 'Richard Swing'

El presidente de la comisión de Fiscalización, Édgar Alarcón, presentó ante el Pleno del Congreso tres audios relacionados al caso ‘Richard Swing’. En dos de ellos, se escucha la voz del presidente Martín Vizcarra.

En el primer audio se escucha a Vizcarra conversar con dos mujeres, que serían la actual secretaria de Palacio de Gobierno, Miriam Morales y la exfuncionaria Karen Roca.

La conversación gira en torno al registro de visitas que Richard Cisneros a Palacio de Gobierno. Estas visitas quedaron registradas en el portal Transparencia, una plataforma de acceso público. Según lo que se escucha en el audio, el presidente y las mujeres comentan que deben responder que las reuniones no se concretaron o se anularon.