Ministros no asistieron a sesión de la Comisión de Energía y Minas

Cuatro ministros no asistieron hoy a la sesión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas, a la que fueron convocados para que se pronuncien sobre el predictamen de la Ley MAPE, dispositivo legal que regula el régimen especial para la pequeña minería y minería artesanal.

Quienes no asistieron a la sesión fueron el ministro de Energías, Jorge Montero; el ministro de Cultura, Fabricio Valencia; el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes; y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas.

Cabe precisar que el titular del Minem envió un oficio en el que pidió no asistir debido a que tenía compromisos pactados con anterioridad. Del mismo modo, el jefe de la cartera de Ambiente no estuvo presente ya que tenía otra citación para el V Encuentro Nacional de Vicegobernadores en Trujillo.

Como se recuerda, este registro del Reinfo expirará el próximo 30 de junio, y hasta el momento, desde el Ejecutivo, como indica la norma, no se ha registrado este pronunciamiento, mediante decreto supremo para ampliarlo hasta el mes de diciembre.

Diana Gonzales consideró que Ley MAPE "es un maquillaje legislativo que legaliza la ilegalidad"

En Ampliación de Noticias de RPP, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales, se refirió a la iniciativa legislativa respecto de la Ley MAPE y precisó que lo que se procura hacer es maquillar las característica del criticado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

"Es un texto que no tiene el consenso de la comisión y, sobre todo, en un primer texto que nos presentan yo lo dije: esto es un Reinfo recargado, es un maquillaje legislativo lo que se pretende hacer y, sobre todo, una política pública que legaliza la ilegalidad", enfatizó.

"Hay un segundo texto, que aún no ha sido debatido, en que han mejorado ciertos puntos respecto al tema de inscripción. Ahora se incluye la definición de minería formal, se excluye la definición de minería tradicional. Pero lo que a mí me parece increíble es que se pueda hablar de minería artesanal de 50 toneladas diarias. Si ya antes el minero artesanal producía 25 toneladas diarias —pero de artesanales no tiene nada— ahora lo duplican a 50 toneladas diarias para un minero artesanal", agregó.