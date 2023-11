El Partido Morado se muestra en desacuerdo con el nuevo proyecto de ley sobre las primarias abiertas

Elecciones Partido Morado

El nuevo proyecto de ley que busca modificar la Ley de organizaciones políticas (Ley 28094) en el campo referido a las elecciones primarias sigue generando reacciones a nivel político. En esta oportunidad, el presidente del Partido Morado, Luis Duran, expresó su desacuerdo con la iniciativa que, en su opinión, tiene por objetivo "eliminar la viabilidad de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como las PASO".

"Hay que decir las cosas como son: lo que están haciendo [los congresistas] es eliminar las PASO. Si las quieren eliminar, que lo digan, que expliquen las razones y que tomen la decisión frente al ciudadano. Las PASO son una buena idea, tenemos que hacer que los ciudadanos participen en política y que opinen. El Partido Morado siempre va a apoyar eso", expresó a El poder en tus manos.

Como dicta la ley, las PASO facultan a todos los ciudadanos, sean militantes o no, a elegir entre los precandidatos de todas las organizaciones políticas sin excepción, con el fin de seleccionar las listas de candidatos definitivas que se presentarán en un próximo proceso electoral. De esta manera, se permite a la ciudadanía una mayor participación en la elección de las listas, así como una mayor presencia y representación.

La propuesta legislativa, de autoría de un congresista de Fuerza Popular y respaldada por parlamentarios de otros grupos como Renovación Popular, Somos Perú, Alianza Para el Progreso y Acción Popular, fue presentada a la Comisión de Constitución del Congreso y propone que los partidos políticos tengan dos modalidades adicionales a las PASO para definir a sus candidatos a elecciones mediante "un militante un voto" y mediante "elección de delegados", sistema criticado por diversos analistas porlíticos que se empleó desde la pandemia de la COVID-19.

Para el dirigente, esta propuesta desnaturaliza la intención de permitirle a la ciudadanía participar abiertamente en política. "Yo no creo que un partido deba elegir a sus candidatos sobre la base de delegaturas, esa es una situación extraordinaria. La regla que decida las cuestiones internas [precandidaturas] debe ser por 'un militante un voto', y luego de cara a la población que se usen las PASO. Ahora bien, el modelo de las PASO como se ha diseñado aquí tiene que ser pensado de mejor manera. Pero nuestra posición histórica que mantenemos es que las PASO son buenas e importantes para el desarrollo de la democracia y el Perú", sentenció el Durán.

Cabe recordar que las PASO, en en el Perú, están vigentes, pero no llegaron a ser aplicadas al ser suspendidas hasta en dos oportunidades en los últimos años. Primero, en el 2021, a raíz de la pandemia de la COVID-19; y luego, en el 2022, por falta de tiempo para su implementación en el calendario electoral de las Elecciones Regionales y Municipales, según indicaron en su momento los organismos electorales.

"Sin voluntad política"

Al ser consultado sobre la disposición política de las bancadas para sacar adelante a las PASO en un siguiente proceso electoral, Luis Durán fue tajante en su opinión. “Yo creo que no hay voluntad. El Congreso de la República no tiene ninguna voluntad de consultarle nada a los ciudadanos y no solo referente a las PASO, sino con cualquier pedido que se hace. Este Congreso está enfocado en defender su privilegio para mantenerse y no en servir a la ciudadanía. Por ello, creo que de parte de ellos no están las condiciones políticas para abrir ese camino, pero tenemos que luchar para que se abra el sistema político hacia los ciudadanos”.