Perú Libre anunció la expulsión de la congresista Margot Palacios

La bancada de Perú Libre, a través de sus redes sociales, informó que la congresista, Margot Palacios, fue expulsada de dicha agrupación por “infringir principios políticos y efectuar actos desleales”.

En mayo último, la mencionada legisladora dio a conocer que presentó su renuncia como miembro y vocera de la dicha bancada; sin embargo, su dimisión no fue aceptada con la excusa de que se le inició un proceso disciplinario, el cual -según refirió- no fue notificada.

"El 31 de mayo he renunciado, no solamente como miembro de la bancada, sino también como vocera de la bancada y como militante del partido político Perú Libre. Pese a eso me expulsan del partido político y de la bancada. Me abren un proceso disciplinario no aceptando mi renuncia como miembro”, señaló Palacios durante una entrevista en el programa Nunca es tarde de RPP el pasado 26 de junio.

“Entonces se me está limitado, vulnerando mi derecho como congresista, no puedo intervenir, tengo que estar pidiendo el favor a otras bancadas para que pueda intervenir en el pleno", señaló aquella vez.

🟥COMUNICADO

La Bancada Perú Libre, mediante Resolución Nro. 005–2024–GPPL/TH, ha resuelto EXPULSAR A LA CONGRESISTA MARGOT PALACIOS HUAMÁN del Grupo Parlamentario Perú Libre, por infringir principios políticos y efectuar actos desleales.

Lima, 30 de julio de 2024 pic.twitter.com/d3AlC8BGpU — Bancada Perú Libre (@Bancada_PL) July 30, 2024

Razones de su renuncia



Sobre los motivos de su renuncia, la parlamentaria contó en la entrevista que son por razones de conciencia y ética. Margot Palacios sostuvo que estaba en contra de un paquete de proyectos legislativos que el Congreso de la República promovía y que atentaban contra la institucionalidad de diversos organismos.

"En los últimos plenos se debatieron varios proyectos de ley que atentaban contra la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, Reniec, entre otras, las cuales no estoy de acuerdo porque es prácticamente tomar por asalto instituciones para someterlas y poner funcionarios a talla y medida de lo que ellos están buscando", afirmó.



"Vino un paquete de proyectos legislativos que yo ya no estaba a favor, por eso tenía discrepancias muy serias en el seno de la bancada y por eso es que decido renunciar porque ya no podía", añadió.