Transparencia: “Lo que vemos es una degradación de la democracia [a la] que es importante prestarle atención”

Gobierno Omar Awapara es el nuevo Secretario General de la Asociación Civil Transparencia.

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara, manifestó que diversos indicadores e informes globales, elaborados por The Economist y Freedom House, muestran la frágil situación por la que atraviesa la democracia en el Perú.

En Ampliación de Noticias, Awapara indicó que este escenario responde a la mezcla de factores que van desde la desafección política de gran parte de la ciudadanía, es decir, “que no está ni interesada ni quiere saber nada de la políticos”; y la pulsión autoritaria en el país, desde donde se desprende que un sector de la población “está un poco cansado de la democracia, dispuesta a sacrificar ciertas libertades en nombre del autoritarismo.

“Lo que vemos en los últimos tiempos es más bien una erosión, una degradación de nuestra democracia, que creo es importante también prestarle igual atención. Si el 5 de abril cayó la democracia en vivo y en directo y de un balazo, de repente lo que estamos viendo hoy es una muerte en cámara lenta, una agonía muy larga que combina varios factores”, indicó.

Awapara también destacó que otros índices internacionales han hecho énfasis en el enfrentamiento de poderes del Estado en el país de los últimos años; así como la falta de representación que los ciudadanos perciben de la clase política y las autoridades.

¿Qué se puede hacer ante una democracia imperfecta?

El politólogo sostuvo que, pese al panorama adverso, en el Perú “estamos todavía a tiempo” para hacer frente al declive del sistema democrático si se trabajan dos ángulos importantes. El primero -dijo- consiste en impulsar espacios de diálogo con la participación de actores políticos, organizaciones políticas y liderazgos de la sociedad civil.

“Desde Transparencia, que este año cumple 30 años y ha tenido un rol muy importante en la defensa de la democracia, estamos buscando favorecer y plantear un espacio de diálogo para que, por lo menos, podamos volver a escucharnos de nuevo”, expresó.

“Que haya un espacio donde las discrepancias no se resuelvan, pero, por lo menos, se escuchen y se conozca. Creo que nadie se va a poner de acuerdo, pero sí es posible encontrar un marco común, una plataforma, un acuerdo mínimo para trabajar”, resaltó.

El segundo ángulo -precisó- es buscar devolver la confianza a la ciudadanía, a partir del diálogo, en el sistema político y que este régimen “está ahí para servirles”.

“Nueve de cada diez peruanos, según la encuesta de Ipsos e IDEA, muestra que la crisis política está afectando su vida cotidiana y eso es muy peligroso, muy dañino. (...) Toda inestabilidad es perjudicial porque no hay inversión, no hay consumo, la gente no puede pensar en un horizonte tranquilo”, recalcó.

El Congreso y las reformas aprobadas

En otro momento, el secretario general de Transparencia señaló que, tras la aprobación de la reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad, “todavía hay mucho por afinar” en cuanto a los detalles del reglamento que tendrá este nuevo sistema.

Sin embargo, consideró que la presencia de una cámara adicional en el Parlamento permitirá que se cuente con un espacio de revisión de las iniciativas legislativas que se impulsan desde este espacio.

“En los últimos años, (el Congreso) se ha mostrado volátil, bastante presto a tomar decisiones muy importantes a punta de insistencias, exonerados de segunda votación. Seguro una cámara extra le pone un poco de freno a ese ímpetu que ha demostrado el Parlamento”, insistió.