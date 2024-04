"El Congreso es vulnerable": Wilson Soto justifica el regreso de la inmunidad parlamentaria

Congreso El Congreso se ha vuelto vulnerable sin la inmunidad parlamentaria, dice Wilson Soto

"Con la inmunidad, un parlamentario va a hacer una correcta fiscalización y control político", manifestó Soto. | Fuente: RPP

El congresista de Acción Popular Wilson Soto defendió el proyecto de ley N.º 5652/2023-CR, el cual es de su autoría y busca el regreso de la inmunidad parlamentaria, y sostuvo que este poder del Estado se ha vuelto vulnerable sin la misma. Asimismo, calificó la eliminación de esta garantía como una medida "populista".

En Ampliación de Noticias, aseguró que, durante el Gobierno de Martín Vizcarra, los congresistas de ese entonces "se prestaron" a esta iniciativa. Añadió que con el regreso de la inmunidad, los legisladores podrían hacer un correcto control político.

"Yo creo que el Parlamento ahora es uno vulnerable. Cuando estaba el señor Vizcarra presentaron un proyecto populista y muchos congresistas se prestaron y ahí se bajaron la inmunidad parlamentaria, porque hay mucho. Con la inmunidad parlamentaria, un parlamentario va a hacer una correcta fiscalización y control político", manifestó.

En esa línea, aclaró que no ha presentado el proyecto para beneficiarse con un blindaje, lo mismo para otros congresistas, frente a posibles denuncias. Asimismo, indicó que esta iniciativa podría aprobarse en el actual o en el siguiente Congreso.

Asimismo, volvió a referirse al expresidente Vizcarra, a quien acusó de hacer una campaña de desprestigio para impulsar la eliminación del fuero parlamentario.

"Por qué eliminaron la inmunidad parlamentaria, cuando el señor Vizcarra ha hecho una campaña para el desprestigio del Parlamento y ellos gastaron millones de soles y el señor Vizcarra no quería que le investiguen, no quería que el Congreso fiscalice, no quería que haga control político, esa fue la finalidad", aseveró.

Sesión descentralizada de la Comisión de Defensa del Consumidor

En otro momento, Soto comentó que la Comisión de Defensa del Consumidor llevará a cabo una sesión descentralizada el lunes 6 de mayo en la región Huancavelica. A la misma, también llegarán los ministros de Economía, Transportes y Comunicaciones, Salud y Desarrollo e Inclusión Social.

"Vamos a tocar las diversas problemáticas de Huancavelica, cada sector, qué están haciendo en Huancavelica, qué inversiones están haciendo. El gran problema son nuestras vías de comunicación, nuestras carreteras, nuestros hospitales, nuestro tren macho", refirió.

El parlamentario comentó que, desde su grupo de trabajo, se ha aprobado un predictamen que establece que las notificaciones de cobranzas de deudas deberán realizarse a través de las direcciones electrónicas, a fin de evitar que lleguen documentos a los domicilios, el cual, de aprobarse, se debatirá directamente en el Pleno.

"Cuando alguien hace cobranzas, de repente hay un inquilino que vive en esa casa y siguen llegando las notificaciones, pero hay que entender que también todas las personas que acceden al crédito bancario, préstamos, consignan un correo electrónico. Entonces, más fácil será para ellos notificarlos por el mismo correo. Son avances, se ha votado por unanimidad", dijo.