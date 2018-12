La parlamentaria también dijo que espera el regreso de exlegisladores como Martha Chávez. | Fuente: RPP

La parlamentaria de Fuerza Popular, Rosa Bartra, se pronunció sobre los resultados del referéndum 2018 y aseguró que dentro del fujimorismo ya habían decidido la no reelección de sus cuadros para el Parlamento en las elecciones de 2021.

Según explicó esta decisión fue tomada antes de la consulta popular que impulsó el Gobierno del presidente Martín Vizcarra y dijo que ya lo habían anunciado. Comentó también que cuentan con una “nueva generación” dentro del fujimorismo para el próximo Congreso.

“En Fuerza Popular nosotros ya habíamos decidido eso antes del referéndum y lo anunciamos oportunamente. De no ir a la reelección, de que no haya reelección y la verdad es que a nosotros no nos preocupa, pues somos un partido político y tenemos posibilidades de renovación”, dijo a Willax TV.

Sobre recambio

Agregó que también espera el regreso al Congreso de exlegisladores como Martha Chávez y que los otros partidos políticos deberían estar preocupados por el recambio de cara a las próximas elecciones en 2021.

“A mí me va a encantar ver en el Congreso a la generación de Martha Chávez parlamentarios congresistas de primera que estoy segura van a seguir en la senda de Fuerza Popular (…) Somos un gran partido así que yo creo que les debe preocupara los otros que se dicen partidos, pues en Fuerza Popular no tenemos problemas con el recambio”.

Resultados

De acuerdo con los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 94.76% de las actas contabilizadas, la tercera pregunta referida a la no reelección de congresistas alcanza un 85.86% para el SÍ y un 14.14 para el NO.

Al respecto, el presidente de la República, Martín Vizcarra, saludó que la población haya tomado una decisión respecto a este tema. Agregó que “la permanencia no garantiza un buen trabajo parlamentario”.