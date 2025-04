Edgar Villanueva, excongresista que investigó denuncia de firmas falsas contra Toledo, pide auditar a los partidos inscritos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A propósito de la denuncia de varios ciudadanos que fueron afiliados sin su consentimiento a diferentes partidos políticos, el excongresista Edgar Villanueva recordó este martes la vez que investigó la acusación contra el entonces presidente Alejandro Toledo por, supuestamente, ser parte del proceso de falsificación de firmas para inscribir a su partido Perú Posible en 1998.

En el programa Ampliación de Noticias, el exlegislador, quien presidió la comisión investigadora que investigó la denuncia contra Toledo Manrique a fines de 2004, dijo que el caso se conoció tras la denuncia de ‘Los Panchos’, que ninguna vinculación tenía con el trío musical, sino que era “una organización preparada para montar una fábrica de firmas falsas”.

“Estos señores enviaron una serie de cartas a Alejandro Toledo en la que le reclamaban que les diera puestos de trabajo conforme a su compromiso y dinero […]. Se evidenciaba que según la declaración de esta señora Burga, Carmen Burga, habían sido parte de este trabajo de falsificación de firmas para un solo partido”, declaró.

Villanueva señaló que, de acuerdo con la investigación que realizó su equipo de trabajo, se determinó la falsificación de alrededor de 500 000 firmas falsificadas que pasaron a través del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

“Esto fue también una cosa bastante terrible para el país, porque se descubrió que no había un análisis correcto, no había una validación correcta en Reniec. El JNE no funcionaba de la manera adecuada para fiscalizar, porque era su obligación, y la ONPE tampoco. Entonces, el sistema falló y permitió la inscripción de este partido”, apuntó

Asimismo, el exlegislador comentó que la testigo del caso, Carmen Burga, y su familia denunciaron haber sido secuestrados por el entonces gobierno y enviados al extranjero.

“Armaron una salida del país para tratar de encubrir esos delitos que ella había denunciado. Sin embargo, las investigaciones… fueron descubriendo que la señora había desaparecido. Y todas buscaban a esta señora”, indicó.

Edgar Villanueva pide realizar auditoría

Así, el excongresista alegó que, a pesar de que han pasado 21 años del escándalo que sacudió al gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), no se han corregido los “errores”, en referencia a las denuncias de firmas falsas para lograr la inscripción en el JNE.

“Lo que yo creo es que hay un todo un sistema, unas mafias organizadas que hacen este trabajo para que aquellos que solicitan esos servicios. Y esto está evidenciado con lo que un programa ha demostrado, y hay testigos en el sentido de que ellos fabrican estas estas firmas y las venden a los partidos. Entonces, hay todo un sistema que viene arrastrándose y no se ha corregido”, señaló.

Y es que, según una investigación del programa Punto Final, el partido político Primero la Gente habría falsificado 4 039 firmas de afiliados para lograr su inscripción ante el ente electoral.

Por eso, el exparlamentario Villanueva pidió realizar una auditoría a los 43 partidos políticos inscritos que están habilitados para participar en las próximas Elecciones Generales de 2026.

“Hay sistemas de software que pueden demostrar si una firma es válida o no comparando con lo que existen los registros. Eso se ha debido usar, no se usa la tecnología, se está haciendo las cosas manualmente”, finiquitó.