El excongresista de Acción Popular Yonhy Lescano afirmó este domingo que se investigará la denuncia hecha por una candidata de su partido contra otro militante de la lampa en Áncash. Según la denuncia pública de Eifilin Ríos Durán, su compañero de partido Carlos Miranda Arroyo amenazó con agredirla si no aportaba 15 mil soles como parte de las actividades proselitistas por la visita de Lescano a Huaraz.

En diálogo con RPP Noticias, el excongresista precisó que la denuncia pública, que involucra a dos integrantes de Acción Popular por Áncash, se pondrá a disposición de la Comisión de Disciplina del partido.

"Ella (Eifilin Ríos) me presentó una cartita, me dijo que no tenía nada contra mí, pero que estaba formulando la denuncia aprovechando que yo estaba ahí, el otro señor (Carlos Miranda) niega los hechos, pero se investigará", relató el exparlamentario y agregó que Acción Popular tomará los descargos de ambos.

Yonhy Lescano dijo que ha dispuesto que este “incidente” sea evaluado dentro del partido. Asimismo, negó que obligue a los partidarios a pedir dinero por su visita.

“Todos los correligionarios de cada región organizan estas visitas. Los que quieran que vaya, me invitan y voy. No puedo negarme a apoyar”, contó.

Más temprano, el exparlamentario hizo referencia a este caso en su cuenta Twitter y señaló que los "fujiapratrolles" quieren tergiversar la denuncia de Eifilin Ríos contra Carlos Miranda "calumniando y atacando".



En Huaraz una candidata de AP al congreso denunció a un candidato y me entregó una carta, inmediatamente le contesté que se iba a investigar los hechos de manera transparente. Los fujiapratrolles quieren tergiversar estos hechos, como siempre calumniando y atacando los cobardes. — Yonhy Lescano (@yonhy_lescano) January 12, 2020

"Va a agarrarme a patadas"

El último viernes y durante una conferencia de prensa, la candidata Eifilin Ríos aseguró que su compañero y también candidato Carlos Miranda amenazó con patearla si no cumplía con pagar 15 mil soles para ser parte de la delegación de bienvenida de Yonhy Lescano a Áncash.

"Vengo a ponerle en conocimiento señor Yonhy Lescano, que el candidato sentado a su costado Carlos Miranda Arroyo me ha pedido 15 mil nuevos soles por ser parte de su delegación de bienvenida. Textualmente me ha dicho que va a agarrarme a patadas si es que vengo acá a esta reunión sin pagarle los 15 mil soles", dijo la postulante y luego procedió a retirarse de la sala.

Tras la denuncia, Carlos Miranda calificó de mentiras las expresiones de Eifilin Ríos y aclaró que el monto al que hacía referencia la candidata era parte de contribuciones para la campaña de Acción Popular.

"Lamento que se haga este tipo de cosas simplemente para ganar protagonismo, tomaré este hecho como algo anecdótico, voy a tomar medidas legales después que pasen las elecciones para que esta señorita responda ante el Poder Judicial por la tremenda calumnia y difamación que acaba de hacer públicamente", dijo.

Eifilin Ríos manifestó que no es la primera vez que Carlos Miranda la insulta y difama, pero que esta vez llegó al límite con una amenaza de agresión física. Asimismo, la postulante anunció medidas legales contra el citado candidato.