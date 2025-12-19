Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Héctor Valer: "Ilich López maneja el Ministerio de Energía y Minas con total seguridad"

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Además, el vocero de Somos Perú acusó al presidente José Jerí de "pagar favores" al fujimorismo y a Acción Popular mediante la designación de prefectos.

Congreso
00:00 · 07:19
Valer dijo que, pese a que el mandatario sigue siendo miembro de Somos Perú, se ha negado a reunirse con ellos
Valer dijo que, pese a que el mandatario sigue siendo miembro de Somos Perú, se ha negado a reunirse con ellos | Fuente: Congreso

El congresista y vocero de la bancada de Somos Perú, Héctor Valer, lanzó duras críticas contra el gobierno del presidente José Jerí, y denunció un distanciamiento total con su agrupación política, debido a la presunta existencia de influencias indebidas en el Poder Ejecutivo por parte de otras fuerzas parlamentarias.

Además, Valer aseguró que el legislador de Acción PopularIlich López, ejerce un control directo sobre el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“(Considero que Ilich López está manejando el Ministerio de Energía y Minas) con total seguridad. Porque tiene mucha influencia debido a la relación personal que él siempre ha mantenido, por ejemplo, con el asesor principal del ministerio, que es el señor Mario López”, dijo en Ampliación de Noticias.

Según Valer, esta injerencia se evidenciaría en la designación de personas vinculadas a la región Junín en el directorio de la empresa estatal Distriluz, llegando al extremo de nombrar a un presidente de 82 años.

Valer dijo que, pese a que el mandatario sigue siendo miembro de Somos Perú, se ha negado a reunirse con ellos
Valer dijo que, pese a que el mandatario sigue siendo miembro de Somos Perú, se ha negado a reunirse con ellos | Fuente: RPP

Privatización e intereses chinos

El vocero de Somos Perú advirtió que detrás de estas movidas existiría un interés por controlar las empresas eléctricas del país, como Electrocentro y Electro Ucayali, con posibles fines de privatización a favor de capitales extranjeros.

“De repente, porque de por medio estarían algunos intereses de algunos empresarios de querer privatizar estas empresas que son del Estado (...) que podrían ser de origen chino. Esto lo digo como expresidente de la Comisión Investigadora de las empresas chinas”, alertó Valer.

"Pago de favores" y ruptura con el presidente

Por otro lado, Valer expresó su malestar por la actitud del presidente José Jerí hacia la bancada de Somos Perú. Pese a que el mandatario sigue siendo miembro del grupo parlamentario (aunque con licencia del partido), se ha negado sistemáticamente a reunirse con sus colegas.

“Hemos solicitado por más de siete oportunidades, tanto por WhatsApp, llamadas telefónicas, etc. (...) No sabemos (por qué no nos recibe), lo que no pasa con otros partidos. Cuando él visita una región, invita a los congresistas de la región, excepto a los de Somos Perú”, reclamó.

Para el legislador, este comportamiento respondería a que Jerí estaría "pagando favores" a fuerzas como Fuerza Popular y Acción Popular con la ratificación de prefectos regionales. Entre ellos, nombró a Francis Guerra Marón (vinculada a Fuerza Popular), en Punto; Edwin Carpio Chalque (vinculado a Acción Popular), en Apurímac; y Carlos Alberto Rodríguez (vinculado también a Acción Popular), en La Libertad.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP229 | INFORMES | 2025: El año que definió los rostros que disputarán el poder en el 2026

El 2025 termina con un mapa político transformado y el Perú encaminado a unas elecciones complejas con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el rumbo del país en 2026. Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Héctor Valer Ilich López Acción Popular Somos Perú

RPP TV

En Vivo

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA