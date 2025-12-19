Héctor Valer: "Ilich López maneja el Ministerio de Energía y Minas con total seguridad"

Valer dijo que, pese a que el mandatario sigue siendo miembro de Somos Perú, se ha negado a reunirse con ellos | Fuente: Congreso

El congresista y vocero de la bancada de Somos Perú, Héctor Valer, lanzó duras críticas contra el gobierno del presidente José Jerí, y denunció un distanciamiento total con su agrupación política, debido a la presunta existencia de influencias indebidas en el Poder Ejecutivo por parte de otras fuerzas parlamentarias.

Además, Valer aseguró que el legislador de Acción Popular, Ilich López, ejerce un control directo sobre el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“(Considero que Ilich López está manejando el Ministerio de Energía y Minas) con total seguridad. Porque tiene mucha influencia debido a la relación personal que él siempre ha mantenido, por ejemplo, con el asesor principal del ministerio, que es el señor Mario López”, dijo en Ampliación de Noticias.

Según Valer, esta injerencia se evidenciaría en la designación de personas vinculadas a la región Junín en el directorio de la empresa estatal Distriluz, llegando al extremo de nombrar a un presidente de 82 años.

Valer dijo que, pese a que el mandatario sigue siendo miembro de Somos Perú, se ha negado a reunirse con ellos | Fuente: RPP

Privatización e intereses chinos

El vocero de Somos Perú advirtió que detrás de estas movidas existiría un interés por controlar las empresas eléctricas del país, como Electrocentro y Electro Ucayali, con posibles fines de privatización a favor de capitales extranjeros.

“De repente, porque de por medio estarían algunos intereses de algunos empresarios de querer privatizar estas empresas que son del Estado (...) que podrían ser de origen chino. Esto lo digo como expresidente de la Comisión Investigadora de las empresas chinas”, alertó Valer.

"Pago de favores" y ruptura con el presidente

Por otro lado, Valer expresó su malestar por la actitud del presidente José Jerí hacia la bancada de Somos Perú. Pese a que el mandatario sigue siendo miembro del grupo parlamentario (aunque con licencia del partido), se ha negado sistemáticamente a reunirse con sus colegas.

“Hemos solicitado por más de siete oportunidades, tanto por WhatsApp, llamadas telefónicas, etc. (...) No sabemos (por qué no nos recibe), lo que no pasa con otros partidos. Cuando él visita una región, invita a los congresistas de la región, excepto a los de Somos Perú”, reclamó.

Para el legislador, este comportamiento respondería a que Jerí estaría "pagando favores" a fuerzas como Fuerza Popular y Acción Popular con la ratificación de prefectos regionales. Entre ellos, nombró a Francis Guerra Marón (vinculada a Fuerza Popular), en Punto; Edwin Carpio Chalque (vinculado a Acción Popular), en Apurímac; y Carlos Alberto Rodríguez (vinculado también a Acción Popular), en La Libertad.