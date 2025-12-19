García Belaunde pide a Cinthia Pajuelo colaborar con la Fiscalía tras presunto fraude en Acción Popular: “Espero que se sepa la verdad”

El Ministerio Público informó que inició una investigación preliminar de 50 días contra Cinthia Pajuelo Chávez. | Fuente: RPP

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde señaló que espera que Cinthia Pajuelo, expresidenta del Comité de Acción Popular, colabore con las investigaciones que inició el Ministerio Público en su contra por presuntamente haber entregado documentación falsa al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la inscripción de delegados.

“Lamentablemente, eso se veía venir. Ya se había presentado las denuncias antes, y -además- el afectado, creo que dice la denuncia, es el Jurado Nacional de Elecciones. Es una cosa muy grave, es una denuncia penal que va a involucrar a mucha gente, y la señora Cinthia Pajuelo es la principal implicada en esto. Evidentemente, ella fue la autora del cambiazo de los delegados. Espero que se sepa la verdad. Queremos todos saber la verdad y que ella colabore en todo lo que pueda para saber exactamente qué pasó”, expresó el exparlamentario en el programas Las cosas como son, de RPP TV.

En la previa, el Ministerio Público informó que inició una investigación preliminar de 50 días contra Cinthia Pajuelo Chávez por un presunto fraude en las elecciones de Acción Popular.

De acuerdo con la documentación de la Fiscalía, Pajuelo Chávez no inscribió ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a los delegados ganadores de las elecciones internas del partido.

Asimismo, al ser consultado sobre las denuncias de militantes, que señalaron que Pajuelo ingresó a la sede de Acción Popular acompañada de trabajadores del despacho del congresista Ilich López, García Belaunde indicó que le parece “extraño”, teniendo en cuenta que el partido convocó a un Plenario Nacional Extraordinario para este sábado 20 de diciembre.

“Tienen derecho a ingresar al lugar del partido, cualquiera tiene derecho y si son más autoridades, pero -evidentemente- es raro y extraño a puertas a un plenario, no sé para qué irán. Se supone que mañana es el plenario y tienen que preparar una serie de documentos, afiches, papeles. Un plenario mueve mucha gente y están todo el día allí en un auditorio. De tal manera que eso requiere una logística y la logística se hace el día anterior. Espero que mañana también vaya, no solamente que vaya hoy día”, acotó.

¿Participará en las elecciones 2026?

Víctor Andrés García Belaunde también reveló que ha recibido la invitación de seis partidos políticos para integrar sus listas de candidatos al Congreso, luego de que Acción Popular se quedara fuera de las elecciones 2026. Sin embargo, el exparlamentario indicó que ha declinado estas ofertas.

“Estoy agradecido e impresionado, porque me han buscado y creen que yo he hecho una buena labor parlamentaria en el pasado. Creen que tengo que seguir haciendo ahora o que tengo que regresar para aportar algo al Senado, etc. Agradezco mucho estas expresiones, pero no. Les agradezco mucho, se los he dicho a ellos, pero no. Soy de Acción Popular, 50 años, no puedo cambiar de camiseta en 24 horas. Me es casi imposible”, precisó.