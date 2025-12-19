Últimas Noticias
Avanza País es el primer partido en solicitar la inscripción de su fórmula presidencial para las Elecciones 2026

Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

Este 23 de diciembre vence el plazo para que las 38 organizaciones políticas habilitadas para competir en las elecciones del próximo 12 de abril del 2026 soliciten la inscripción de sus candidaturas a la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó a RPP que el partido político Avanza País es la primera agrupación política que solicitó el registro de la lista de su plancha presidencial con miras a las Elecciones Generales 2026

La fórmula presidencial está liderada por el congresista José Williams. Como candidato a la Primera Vicepresidencia figura Fernán Altuve Febres, mientras que a la Segunda Vicepresidencia postula la también congresista Adriana Tudela.

La solicitud fue presentada esta mañana por el personero legal del partido, Aldo Borrero, a través de la plataforma digital Declara+, del Jurado Nacional de Elecciones. Según el registro indicado, Altuve Febres fue elegido mediante elecciones primarias, a diferencia de Williams y Tudela.

¿Cómo avanza el registro de candidaturas?

El JNE informó además que, hasta el momento, se han registrado 6 841 hojas de vida en su totalidad por 37 organizaciones políticas en la plataforma Declara+.

De acuerdo con información brindada por la Oficina General de Tecnologías de la Información del JNE, este número corresponde a las declaraciones juradas de 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales. En tanto, una agrupación aún está pendiente de registrar hojas de vida en el sistema Declara+.

El plazo máximo para realizar este proceso, de manera virtual o presencial ante las oficinas del JNE, vence el 23 de diciembre.

Frente a este escenario, el JNE exhortó a consignar oportunamente la información de los postulantes  a la Presidencia de la República, Congreso bicameral y Parlamento Andino, a fin de evitar contratiempos en la etapa final del proceso.

EP229 | INFORMES | 2025: El año que definió los rostros que disputarán el poder en el 2026

El 2025 termina con un mapa político transformado y el Perú encaminado a unas elecciones complejas con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el rumbo del país en 2026. Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
Tags
El Poder en tus Manos JNE

