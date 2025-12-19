Avanza País es el primer partido en solicitar la inscripción de su fórmula presidencial para las Elecciones 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó a RPP que el partido político Avanza País es la primera agrupación política que solicitó el registro de la lista de su plancha presidencial con miras a las Elecciones Generales 2026.

La fórmula presidencial está liderada por el congresista José Williams. Como candidato a la Primera Vicepresidencia figura Fernán Altuve Febres, mientras que a la Segunda Vicepresidencia postula la también congresista Adriana Tudela.

La solicitud fue presentada esta mañana por el personero legal del partido, Aldo Borrero, a través de la plataforma digital Declara+, del Jurado Nacional de Elecciones. Según el registro indicado, Altuve Febres fue elegido mediante elecciones primarias, a diferencia de Williams y Tudela.