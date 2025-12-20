Treinta organizaciones políticas suscribieron el Pacto Ético Electoral: ¿cuáles son los puntos más resaltantes del acuerdo?

El último jueves, 18 de diciembre, 29 representantes de organizaciones políticas suscribieron el Pacto Ético Electoral, un documento elaborado de manera conjunta por dichas organizaciones e impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el marco de las Elecciones Generales 2026.

El acta fue suscrita por los partidos: Ahora Nación, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Frente Popular Agrícola FIA, Fuerza Popular, Libertad Popular, Partido Aprista Peruano, Partido Cívico Obras, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Partido del Buen Gobierno, Partido Demócrata Verde, Partido Democrático Federal, Partido Morado.

También fue firmada por País para Todos, Cooperación Popular, Integridad Democrática, Perú Acción, Perú Primero, PRIN, Sí Creo, Perú Moderno, Podemos Perú, Primero la Gente, Progresemos, Salvemos al Perú, Somos Perú, Juntos Por el Perú, así como las alianzas electorales Venceremos y Unidad Nacional. Además, al día siguiente, el Partido Patriótico del Perú también suscribió el acuerdo.

¿Cuál es la relevancia de este pacto ético para los próximos comicios y cuáles son sus puntos más relevantes? Álvaro Henzler, presidente de la asociación civil Transparencia, en diálogo con RPP, explicó estos aspectos.

Pacto Ético Electoral "ha sido una construcción colectiva"

En principio, Henzler destacó que el Pacto Ético Electoral fue "una construcción colectiva"; es decir, que no fue un documento enviado unilateralmente por el JNE a la espera de su aceptación.

"Lo más importante es que este pacto no ha sido un documento que, unilateralmente, el jurado o el sistema electoral les ha enviado a los partidos políticos. Ha sido una construcción colectiva. El jurado ha convocado a varias reuniones con los mismos representantes de los partidos políticos para construir estos 10 puntos, para proponer gente al Tribunal de Honor, y ha sido una construcción colectiva, con lo cual para mí esto significa que también hay una promesa de los partidos de construir compromisos que ellos quieren cumplir", sostuvo.

"Y más allá de que, efectivamente, no hay sanciones si es que alguien incumple -hay un Tribunal de Honor que puede generar exhortaciones- para mí, la principal herramienta es una herramienta para el ciudadano. Porque en el pacto yo creo que hay cuatro puntos fundamentales del compromiso de estas 30 organizaciones políticas", agregó.

¿Y cuáles son estos 4 puntos fundamentales? El presidente de Transparencia explicó que estos tienen que ver con compromisos de no difamación, la aceptación de los resultados electorales, la transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y el buen uso de la inteligencia artificial.

"Número uno: no violencia, no insultos, no difamación, no discriminación, ni a nivel personal ni a nivel institucional. Es un comportamiento de convivencia democrática. Número dos y fundamental: los 30 partidos han decidido acatar los resultados electorales por el organismo electoral. Es decir, si es que la ONPE da un resultado y el jurado define quién es el ganador, esas 30 organizaciones tienen que aceptar esos resultados de la entidad electoral", explicó.

"Tercero y muy importante, en esos tiempos de economías ilegales: los partidos han dicho que van a respetar el uso debido de financiamiento público y privado legal, y van a prohibir y asegurarse que tengan sistemas internos para no permitir el financiamiento ilegal e ilícito. Y finalmente -que me parece que una novedad en el pacto y muy positiva- es el buen uso de las redes y la inteligencia artificial. De hecho, hay un anexo con nueve puntos bien específicos que, por ejemplo, dice ‘no usar trolls, no usar bots, no usar cuentas falsas, no hacer fake news’", agregó.

Finalmente, Henzler reiteró la importancia del pacto ético como una herramienta para el ciudadano.

"Porque el ciudadano que tiene el poder de ir a las urnas y votar, puede ver si en la campaña, efectivamente, hay coherencia entre lo que los partidos dicen y lo que los partidos hacen. Entonces, para mí el elemento es fundamental, primero, porque fue construido colectivamente; segundo, porque algunos han firmado y otros no han firmado. Y tercero, porque los ciudadanos podremos ver el comportamiento democrático de los partidos y sus candidatos a ver si efectivamente cumplen con este pacto", puntualizó.