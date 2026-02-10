ADEX lanza programa dirigido a candidatos a la Presidencia y aspirantes al Congreso

La Asociación de Exportadores (ADEX) ha lanzado un programa de capacitación dirigido a candidatos a la Presidencia de la República y aspirantes del Congreso en las próximas elecciones 2026.

Se trata del programa ‘Visión Perú’, que se realizará el 17 y 18 de febrero, dijo en Ampliación de Noticias César Tello Ramírez, presidente de ADEX.

“Es un programa de alto nivel organizado por ADEX y está dirigido específicamente a los candidatos presidenciales o aspirantes al Congreso, para prepararlos, para mejorar sus capacidades y sus condiciones para aquellas personas que quieran dirigir los destinos del Perú”, refirió.

“El programa de capacitación va a reunir a especialistas de reconocida trayectoria quienes, a partir de su experiencia en la gestión pública y privada, ofrecerán diagnósticos claros sobre los factores que hoy limitan el desarrollo y la competitividad del Perú”, añadió.



Presentación del programa ‘Visión Perú’

Tello Ramírez indicó que el programa ‘Visión Perú’ será presentado este martes, 10 de febrero, en conferencia de prensa, tras lo cual se activarán los links para la inscripción de los interesados, “tanto presencialmente como por las plataformas”.

“Entonces, va a ser una exposición abierta, que va a permitir transmitir el conocimiento de todos los expositores, expositores de gran nivel”, remarcó.

Entre los ponentes, se encuentran los exministros Mercedes Aráoz, Milton von Hesse, Edgar Vásquez, Daniel Maurate, Jaime Saavedra, Abel Salinas, entre otros.

“Debo aclarar que ‘Visión Perú’ no responde a una agenda partidaria, sino a una agenda país. El propósito es contribuir a que el próximo gobierno, cualquiera sea su orientación política, cuente con personas preparadas que comprendan la importancia de la institucionalidad, el equilibrio de poderes y el respeto irrestricto al estado de derecho”, manifestó el presidente de ADEX.

“Adicionalmente, vamos a tocar temas muy sensibles en la parte económica y en la parte de comercio exterior; que, como sabemos, son los principales motores que mueven al país y necesitamos reforzar en políticas que aseguren el desarrollo de estos sectores y con ello el bienestar de cada vez más peruanos”, añadió.



