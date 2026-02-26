Últimas Noticias
José Reyes Ministro de Comercio Exterior y Turismo renunció a su militancia en Primero La Gente

José Reyes jurando en el nuevo cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo
José Reyes jurando en el nuevo cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo | Fuente: Presidencia Perú
por Maricarmen Chinchay

Ante el pedido de la agrupación política que afirmó desconocer su designación, el titular del Mincetur dirigió una carta para pedir la renuncia a su militancia, argumentando motivos personales.

José Reyes Llanos titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo en el nuevo gabinete de la Premier Denisse Miralles, presentó formalmente su renuncia como militante al partido Primero La Gente al que se unió el 28 de febrero de 2023, según consta en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), del Jurado Nacional de Elecciones.

A través de una carta dirigida al comité ejecutivo de la organización política, el ministro comunicó su decisión alegando motivos estrictamente personales.

“Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para saludarlos cordialmente y comunicar mi decisión personal e irrevocable de renunciar al partido Primero La Gente por motivos estrictamente personales, no obstante, encontrarme alejado de dicha organización con anterioridad”, se lee en la carta que lleva su firma de puño y letra.

Una renuncia forzada

Recordemos que esta renuncia no fue espontánea. Tras la juramentación del nuevo gabinete al mando de Denisse Miralles, Primero La Gente publicó un comunicado señalando desconocer la designación de Reyes Llanos porque no lo había comunicado al partido, por ello, le pidieron su renuncia pues, de lo contrario, se procedería a tramitar su expulsión debido que "ningún militante de Primero la Gente puede ser parte de ello", alusión al gabinete del presidente Balcázar al que calificaron de "continuidad del pacto mafioso".

Carta del ministro del Mincetur dirigida a su ex partido político
Carta del ministro del Mincetur dirigida a su ex partido político | Fuente: RPP
Postulaba como diputado por Lima

En la carta, el ministro Reyes Llanos hace referencia a un alejamiento anterior con su agrupación política, sin embargo, llegó a integrar la lista de diputados por Lima metropolitana de Primero La Gente para la contienda electoral del 12 de abril

Reyes tenía el n° 15 y avanzó en el proceso de inscripción presentando su declaración jurada de hoja de vida. Justamente, por detectarse una inconsistencia en su información que no fue subsanada dentro del plazo, el Jurado Electoral Especial Lima Oeste 3 del JNE, en su resolución de fecha 04 de febrero, confirmó la improcedencia de su postulación como diputado.

¿Estaba distanciado de su entorno partidario? Marco Zevallos, vocero de Primero La Gente, señaló:

"Quien tiene que explicar por qué ha considerado esa línea [en la carta] es él. Lo que sí le puedo asegurar que si acaso no hubiese sucedido la improcedencia de su candidatura y si hubiese suscitado un hecho como este, de que juramente en un gabinete de un gobierno con el cual nos encontramos en las antípodas, lógicamente hubiese procedido el mismo trámite, el de pedir su renuncia", sostuvo.

En la misiva, el ministro también pide que se pueda proceder con el trámite que corresponde, haciendo alusión al artículo 146 del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, es decir, comunicar al Jurado Nacional de Elecciones su decisión para dejar de figurar como militante.

El Poder en tus Manos, la cobertura electoral de RPP, buscó la versión del ministro pero no hubo respuesta.

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
