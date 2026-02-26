José Reyes Ministro de Comercio Exterior y Turismo renunció a su militancia en Primero La Gente

Ante el pedido de la agrupación política que afirmó desconocer su designación, el titular del Mincetur dirigió una carta para pedir la renuncia a su militancia, argumentando motivos personales.

José Reyes Llanos titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo en el nuevo gabinete de la Premier Denisse Miralles, presentó formalmente su renuncia como militante al partido Primero La Gente al que se unió el 28 de febrero de 2023, según consta en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), del Jurado Nacional de Elecciones.

A través de una carta dirigida al comité ejecutivo de la organización política, el ministro comunicó su decisión alegando motivos estrictamente personales.

“Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para saludarlos cordialmente y comunicar mi decisión personal e irrevocable de renunciar al partido Primero La Gente por motivos estrictamente personales, no obstante, encontrarme alejado de dicha organización con anterioridad”, se lee en la carta que lleva su firma de puño y letra.

Una renuncia forzada

Recordemos que esta renuncia no fue espontánea. Tras la juramentación del nuevo gabinete al mando de Denisse Miralles, Primero La Gente publicó un comunicado señalando desconocer la designación de Reyes Llanos porque no lo había comunicado al partido, por ello, le pidieron su renuncia pues, de lo contrario, se procedería a tramitar su expulsión debido que "ningún militante de Primero la Gente puede ser parte de ello", alusión al gabinete del presidente Balcázar al que calificaron de "continuidad del pacto mafioso".