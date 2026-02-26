Elecciones 2026: Ejecutivo transfiere S/114 millones al JNE y S/588 millones a la ONPE en medio de discrepancias por presupuesto

El Decreto Supremo N.º 021-2026-EF fue publicado este jueves en el diario oficial El Peruano. | Fuente: RPP

Discrepancias en torno al presupuesto adicional

La transferencia aprobada por el Ejecutivo se realiza en medio de discrepancias presupuestales entre el JNE y el Ministerio de Economía y Finanzas en torno al presupuesto adicional solicitado para la organización de los comicios de 2026.

El lunes 23 de febrero, el presidente José María Balcázar se reunió en Palacio de Gobierno, junto a la entonces ministra de Economía, Denisse Miralles, con los titulares del JNE, ONPE y Reniec: Roberto Burneo, Piero Corvetto y Carmen Velarde.

Tras el encuentro, Presidencia informó en su cuenta oficial en X que la ONPE solicitó S/ 588 millones adicionales y que al JNE se le asignarían S/ 114 millones para el proceso electoral 2026.

Sin embargo, esa misma noche, el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, envió una carta al mandatario en la que precisó que no existía un acuerdo para fijar en S/ 214 millones el presupuesto de la entidad. Asimismo, recalcó que el requerimiento adicional total asciende a S/ 403 041 243 para garantizar todos los procesos electorales programados para 2026.

Según el documento, al que obtuvo acceso El Poder en tus Manos, Burneo Bermejo indicó que “no se ajusta a la verdad” lo afirmado por el viceministro de Hacienda, Rodolfo Acuña, respecto a que, tras reuniones técnicas, se habría acordado reducir la demanda presupuestal del JNE a S/ 214 millones y que se hubiera definido un esquema para la asignación de estos recursos: S/ 114 millones mediante decreto supremo y otros S/ 100 millones a través de un proyecto de ley.

Respuesta del JNE

A través de un pronunciamiento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reiteró que requiere un presupuesto adicional de S/ 403 millones para garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones de este año. Sin embargo, según indicó, esta solicitud "no fue atendida" por el Ejecutivo.

Esta situación -señaló la institución- fue expuesta mediante el Oficio N.º 00106-202-P/JNE del 19 de febrero, que fue dirigido al presidente José María Balcázar Zelada.

Además, precisa que el esquema de asignación comunicado por el Ejecutivo contempla S/ 114 millones mediante Decreto Supremo y otros S/ 100 millones en una segunda etapa mediante un Decreto Supremo.

"Esta distribución fraccionada impide contar con los recursos de manera oportuna. El JNE advierte que los procesos de ejecución no admiten demoras, puesto que el sistema electoral depende de un financiamiento inmediato y suficiente. Pese a lo anunciado, aún permanece un saldo pendiente de S/ 189 millones correspondiente al requerimiento institucional. Este monto es indispensable para completar el financiamiento mínimo operativo", se lee en el pronunciamiento emitido por el JNE.

El organismo también precisó que la demanda adicional responde exclusivamente a necesidades operativas esenciales, como la instalación y funcionamiento oportuno de los Jurados Electorales Especiales, el despliegue logístico y jurisdiccional a nivel nacional, así como la contratación de personal para la fiscalización y el soporte operativo.