Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¿Dónde ver tu local de votación en ONPE para las Elecciones 2026?

Link para ver el local de votación para las Elecciones 2026
Link para ver el local de votación para las Elecciones 2026 | Fuente: ONPE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta aquí el local de votación en el que deberás emitir tu sufragio en las Elecciones 2026.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer el último miércoles un link para que los ciudadanos puedan consultar su centro de sufragio para las Elecciones 2026 del domingo 12 de abril. ¿Dónde ver tu local de votación para los comicios? Conoce a continuación todos los detalles con RPP.

¿Cómo consultar tu local de votación? LINK de ONPE para revisar cuál es tu centro de sufragio

¿Dónde ver mi local de votación en ONPE para las Elecciones 2026?

La entidad habilitó la plataforma “Consulta tu local de votación” en la cual los ciudadanos podrán revisar cuál es su centro de sufragio y así conocer dónde les corresponderá emitir su voto el 12 de abril. Para revisarlo, deberán ingresar al link https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.

Para acceder, solo coloca el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI). Con ello, no solo podrás verificar el local asignado por la ONPE para las Elecciones 2026, sino también te brindará información relacionada a la dirección de su sede y las indicaciones para llegar.

Revisa dónde ver mi local de votación en ONPE para Elecciones 2026
Revisa dónde ver mi local de votación en ONPE para Elecciones 2026 | Fuente: ONPE

Cabe recordar que la ONPE tomó en consideración la sede asignada en base a las tres preferencias que los ciudadanos registraron en el aplicativo “Elige tu local de votación” entre el 23 de noviembre y 14 de diciembre el año pasado. Aquellos que no lograron indicar alguna, fueron enviados a los recintos disponibles dentro de su distrito.

ONPE habilitó la página para consultar tu local de votación y verificar a los miembros de mesa
ONPE habilitó la página para consultar tu local de votación y verificar a los miembros de mesa | Fuente: ONPE

¿Cómo verificar si soy miembro de mesa en ONPE para las Elecciones 2026?

Asimismo, ONPE también dio a conocer las personas seleccionadas como miembros de mesa para las elecciones 2026, considerando también las tachas presentadas tras la publicación de la lista preliminar.

De esta manera, los ciudadanos pueden verificar quiénes serán los tres titulares y seis suplentes de cada mesa de sufragio que tendrán que presentarse el domingo 12 de abril a las 6 de la mañana para la instalación de su mesa, en el marco de las Elecciones 2026.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Elecciones 2026 ONPE local de votación

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA