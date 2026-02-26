¿Dónde ver tu local de votación en ONPE para las Elecciones 2026?

Consulta aquí el local de votación en el que deberás emitir tu sufragio en las Elecciones 2026.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer el último miércoles un link para que los ciudadanos puedan consultar su centro de sufragio para las Elecciones 2026 del domingo 12 de abril. ¿Dónde ver tu local de votación para los comicios? Conoce a continuación todos los detalles con RPP.

► ¿Cómo consultar tu local de votación? LINK de ONPE para revisar cuál es tu centro de sufragio

¿Dónde ver mi local de votación en ONPE para las Elecciones 2026?

La entidad habilitó la plataforma “Consulta tu local de votación” en la cual los ciudadanos podrán revisar cuál es su centro de sufragio y así conocer dónde les corresponderá emitir su voto el 12 de abril. Para revisarlo, deberán ingresar al link https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.

Para acceder, solo coloca el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI). Con ello, no solo podrás verificar el local asignado por la ONPE para las Elecciones 2026, sino también te brindará información relacionada a la dirección de su sede y las indicaciones para llegar.