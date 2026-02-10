Elecciones 2026: ONPE dará dos refrigerios y S/165 a miembros de mesa que cumplan toda la jornada

Además, la ONPE capacitará a los miembros de mesa en dos jornadas virtuales y presenciales: 29 de marzo y 5 de abril.

Los miembros de mesa convocados para las Elecciones Generales 2026 deberán afrontar una de las jornadas más extensas de los últimos procesos electorales. No solo por el retorno de la bicameralidad, sino porque se realizarán cinco elecciones en un mismo día y hay 38 partidos políticos en competencia.

Ante ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que entregará dos refrigerios durante el día y una compensación económica de S/165 a quienes cumplan la jornada completa y el proceso de capacitación. Así lo explicó Rafael Arias, vocero de la ONPE, en entrevista con periodistas de El poder en tus manos, la cobertura electoral de RPP.

¿Qué recibirán los miembros de mesa durante la jornada?

Arias detalló que habrá dos entregas de alimentos en distintos turnos: “Sí, van a haber 2 refrigerios para los miembros de mesa en 2 turnos. El primer turno va a contar con una proteína que es el atún, va a contar con agua, va a contar con frutos secos”, señaló.

En el segundo turno, el menú incluirá: “Galletas de soda, una barra energética, frutos secos a su vez, agua y una bebida láctea”.

La jornada electoral inicia oficialmente a las 7 de la mañana y culmina a las 5 de la tarde. Sin embargo, el trabajo no termina ahí: “Luego viene el escrutinio que puede demorar entre 6 a 8 horas aproximadamente dado que son 5 elecciones las que van a escrutar con hasta 7 votos preferenciales”, precisó Arias.

Es decir, los miembros de mesa podrían permanecer en el local de votación hasta la medianoche.

¿Cuánto recibirán por cumplir el cargo?

La compensación económica será de S/165, pero no basta con asistir: “Esto aplica para los titulares, los suplentes que puedan asumir eventualmente y los ciudadanos que en cola deban ejercer este cargo”, indicó el vocero.

No obstante, aclaró que para acceder al pago y al día libre compensatorio es obligatorio cumplir dos requisitos: “Para tener este día libre, tiene que haber estudiado, tiene que haber cumplido con el proceso de capacitación, ya sea en nuestras jornadas presenciales o haber llevado nuestro curso virtual”.

Y añadió: “La ley menciona que para tener este día libre es necesario cumplir con el proceso de capacitación y cumplir con la labor de miembro de mesa en la jornada electoral”.

Multa por no asistir: S/275

Todos los miembros de mesa, 3 titulares y 6 suplentes, deben presentarse antes de las 7:00 a.m: “Es importante mencionar que a esta cita tienen que asistir los 9 miembros de mesa. En caso de que cualquiera de esos 9 no esté y no firme el acta de asistencia, va a ser acreedor de la multa de 275 soles”, advirtió.

¿Se puede transferir el cargo a un familiar?

La respuesta es no: “Uno no puede transferir el cargo de miembro de mesa a ningún familiar”, enfatizó Arias. Sin embargo, si faltan miembros, un ciudadano que esté en la fila podrá asumir el cargo en ese momento.

¿Qué pasa si no puedes asistir?

Existen dos momentos:

1. Excusas (tras publicación de lista definitiva)

Luego del 18 de febrero, cuando se publique la lista definitiva, se podrá presentar una excusa si se cumple alguna causal, como:

Ser miembro de las Fuerzas Armadas o Policía en funciones

Ser candidato

Estar fuera del país

Ser autoridad electa

Estar gestando o en periodo de lactancia hasta con un niño de dos años

2. Justificaciones por salud

Hasta cinco días antes de la elección (12 de abril), se pueden presentar justificaciones por motivos de salud: “En el caso de salud, la idea es que brinden la documentación del centro de salud específico, del médico que los está atendiendo, que dicte específicamente que por una razón de salud usted no va a poder participar”, explicó.

Aclaró que no cualquier malestar es válido: “Una especie de gripe, algo sencillo, que no sea una razón suficiente, tendría que ser algo que realmente te impida asistir”.

Tanto la excusa como la justificación tienen un costo de S/15.80.

Si la imposibilidad ocurre el mismo día de la elección, se puede tramitar una dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conforme a la Resolución 851-2025, que amplía las causales.