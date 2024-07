Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones Miguel Torres sobre eventual candidatura de Alberto Fujimori: "Nadie puede limitar el derecho de una persona a postularse"

El subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, saludó la decisión de Alberto Fujimori y su hija, Keiko, de que el exmandatario sea el candidato a las elecciones presidenciales de 2026, y se mostró confiado de que esto será ratificado “por aclamación” y recibirá el apoyo de la dirigencia y bases del partido.

En Ampliación de Noticias, el excongresista afirmó que ambos personajes políticos son “grandes alternativas” que pueden representar el pensamiento del fujimorismo y resaltó que el principal objetivo es lograr que el expresidente “pueda ir a un nuevo intento de dirigir el país”, a pesar de los impedimentos legales que no permitirían su postulación.

"Si me pides mi posición ya no solamente partidaria, política, sino jurídica; yo sí encuentro argumentos como para decirte que nadie puede limitar el derecho de una persona a postularse, a ser elegido. Más aún, si es que consideras que hay un principio natural y es un principio en el cual se rige también nuestra Constitución y es que no se puede agravar la pena de una persona de una manera posterior", enfatizó.

Según Torres, la legislación que pesaría sobre Fujimori se aprobó posterior a la sentencia en su contra, por lo que imponerle la sanción de manera retroactiva sería inconstitucional.

"Lo que alegamos quienes defendemos el derecho a postular de presidente Fujimori es que es nuestra propia Constitución la que señala que es un derecho fundamental el participar en la vida de la Nación", comentó.

"A las personas se les gana en la elección"

En esa línea, consultado por la postergación del dictamen que impide a condenados por delitos graves a postular a cargos de elección popular, ley que afectaría una potencial candidatura de Alberto Fujimori, Torres aseguró que “no existían los votos suficientes” para aprobar una norma de tal carácter.

"Nosotros siempre hemos sido los convencidos de que a las personas se les gana en la elección. No se les impide, porque ese es un derecho fundamental, no solamente de la persona, sino también de las personas que tienen derecho a que no se imponga un limitado número de alternativas, sino los que se puedan presentar como una alternativa viable para la dirección del país", dijo.

Asimismo, afirmó que el estado de salud del exmandatario, uno de los argumentos principales para que se le otorgue el indulto humanitario, no sería problema para que realice su campaña por todo el país y, de ser elegido, mantenerse en el poder.

“De aquí a un año esperamos que esa lucha que está dando el presidente Fujimori, una vez más frente a este cáncer, que sabemos que es una lucha que se mantiene siempre vigente, pero que en nada impide que se pueda lograr superar. Y evidentemente el tema de la cadera, yo creo que en un año ya estará en condiciones propias y adecuadas para poder hacer una gran campaña", apuntó.