Así funciona la franja electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026

Así funciona la franja electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

Del 11 de febrero al 9 de abril, los peruanos podrán ver y escuchar mensajes con propuestas de los partidos políticos en radio, televisión y plataformas digitales. En esta nota te contamos en qué consiste la franja electoral y quiénes participan.

Del 11 de febrero al 9 de abril, los peruanos podrán ver y escuchar mensajes con propuestas y planes de gobierno de los partidos políticos que participan en campaña en las Elecciones Generales 2026. Estos mensajes forman parte de la denominada franja electoral, un espacio de propaganda que contrata el Estado, a través de la ONPE, en medios durante un proceso electoral.

Monto asignado y participación

En estas elecciones, 38 organizaciones políticas, entre partidos y alianzas políticas, participarán de la franja electoral, espacio para el cual la ONPE ha destinado un total de 80 millones de soles. Este monto cubre la contratación de los espacios de radio, televisión y medios digitales, garantizando que todas las agrupaciones puedan difundir sus propuestas con miras al 12 de abril.

Del total previsto, S/ 35 645 408,70 se distribuyó de forma equitativa entre las 38 organizaciones políticas. Otros S/ 35 millones se asignaron de manera proporcional a los partidos que obtuvieron representación en el Congreso en las elecciones de 2021. Las agrupaciones nuevas recibieron el mismo monto que la organización con menor representación en el último proceso electoral, en este caso, el Partido Morado.

Finalmente, S/ 8 709 182,60 se repartió por igual entre todas las agrupaciones para su uso en plataformas digitales.

Plataformas y horarios

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la franja electoral se difunde en televisión, radio y plataformas digitales, como Instagram, Facebook y YouTube, en horarios rotativos entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche.

Durante el periodo electoral, los partidos políticos no pueden contratar directamente publicidad en los medios. La ONPE pone a disposición de las organizaciones políticas un portal digital con el catálogo de tiempos y espacios disponibles; y cada partido o alianza elige directamente los horarios y espacios que desea dentro de la franja, según sus preferencias y el dinero que le fue asignado conforme a la ley.


Extracto de la Ley de Organizaciones Políticas.
Extracto de la Ley de Organizaciones Políticas. | Fuente: RPP

Cómo se distribuye el tiempo en la franja electoral

La Ley de Organizaciones Políticas, Ley N° 28094, establece que la franja electoral se distribuye de la siguiente manera:

  • 50% del tiempo se reparte por igual entre todas las organizaciones políticas inscritas.

  • 50% restante se asigna de manera proporcional a los partidos con representación en el Congreso.

  • Las organizaciones que participan por primera vez reciben el mismo tiempo que la agrupación con menor participación en la franja.

  • El contratado para publicidad en redes sociales se distribuye por igual entre todos los partidos políticos y alianzas con candidatos inscritos.

En cuanto al uso de los recursos para las Elecciones Generales 2026, la ONPE informó que el 59% del presupuesto se destina a televisión, el 30% a radio y el 11% a creadores de contenido en plataformas digitales

La ley indica que si algún partido decide no utilizar total o parcialmente el espacio asignado, esos minutos no se pierden. La normativa dispone que sean destinados a contenidos de educación electoral, los cuales son definidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿Qué mensajes se pueden difundir en la franja electoral?

La propaganda electoral en radio, televisión y plataformas digitales debe cumplir con los principios de legalidad, veracidad, autenticidad, igualdad y no discriminación, establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas.

Los audios, spots de video o reels que se difundan tienen una duración máxima de 30 segundos y deben contar con un intérprete en lengua de señas.

Los mensajes pueden realizarse en cualquier idioma oficial previsto en la Constitución. En caso de videos en un idioma diferente al español, deben incluir su traducción correspondiente.

El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
00:00 · 00:00
