Así funciona la franja electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026

Del 11 de febrero al 9 de abril, los peruanos podrán ver y escuchar mensajes con propuestas y planes de gobierno de los partidos políticos que participan en campaña en las Elecciones Generales 2026. Estos mensajes forman parte de la denominada franja electoral, un espacio de propaganda que contrata el Estado, a través de la ONPE, en medios durante un proceso electoral.

Monto asignado y participación

En estas elecciones, 38 organizaciones políticas, entre partidos y alianzas políticas, participarán de la franja electoral, espacio para el cual la ONPE ha destinado un total de 80 millones de soles. Este monto cubre la contratación de los espacios de radio, televisión y medios digitales, garantizando que todas las agrupaciones puedan difundir sus propuestas con miras al 12 de abril.

Del total previsto, S/ 35 645 408,70 se distribuyó de forma equitativa entre las 38 organizaciones políticas. Otros S/ 35 millones se asignaron de manera proporcional a los partidos que obtuvieron representación en el Congreso en las elecciones de 2021. Las agrupaciones nuevas recibieron el mismo monto que la organización con menor representación en el último proceso electoral, en este caso, el Partido Morado.

Finalmente, S/ 8 709 182,60 se repartió por igual entre todas las agrupaciones para su uso en plataformas digitales.

Plataformas y horarios

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la franja electoral se difunde en televisión, radio y plataformas digitales, como Instagram, Facebook y YouTube, en horarios rotativos entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche.

Durante el periodo electoral, los partidos políticos no pueden contratar directamente publicidad en los medios. La ONPE pone a disposición de las organizaciones políticas un portal digital con el catálogo de tiempos y espacios disponibles; y cada partido o alianza elige directamente los horarios y espacios que desea dentro de la franja, según sus preferencias y el dinero que le fue asignado conforme a la ley.



