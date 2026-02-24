Últimas Noticias
VES: agente del grupo Terna se hace pasar por padre de familia para capturar a microcomercializador de drogas

PNP halló 1070 kilos de marihuana y 1340 'quetes' de pasta básica de cocaína (PBC)
Jair Zevallos Morón

·

El efectivo policial utilizó un coche de bebé que ocultaba una comba para llevar a cabo el operativo que permitió decomisar más de un kilo de marihuana y cientos de envoltorios de pasta básica de cocaína.

Un agente encubierto del Grupo Terna, disfrazado de un padre de familia, logró la captura de un presunto microcomercializador de drogas en el distrito limeño de Villa El Salvador.

El detenido fue identificado como David Dali Campos Altamirano, conocido con el alias de 'Bebote'. Para lograr acercarse a él sin levantar sospechas, el efectivo policial se mimetizó en la zona paseando un coche de bebé.

Sin embargo, en lugar de un niño, en el coche transportaba una pesada comba, lista para ser usada en el descerraje del inmueble.

Operativo en Pachacámac

La intervención, ejecutada por el Escuadrón Verde de la Policía Nacional, tuvo lugar en la urbanización Pachacámac. Tras realizar labores de seguimiento, los agentes confirmaron que la vivienda funcionaba como un punto activo de venta de estupefacientes.

"Teníamos una vivienda en la cual, en base al seguimiento que se había realizado, se estaba microcomercializando droga. Es así que seguimos a un consumidor y mimetizamos a un efectivo policial llevando un coche de un bebé con una comba", detalló el coronel Carlos Alcántara Obregón, jefe del Escuadrón Verde.

El alto mando policial explicó que esperaron el momento exacto en que un comprador ingresaba al predio para entrar en acción. "Es ahí donde el Grupo Terna interviene y se procede a detener al que vendía", precisó.

Droga incautada

Durante el registro del inmueble, las autoridades lograron incautar una importante cantidad de estupefacientes listos para su distribución y venta. Se hallaron 1 070 kilos de marihuana, 1 340 'quetes' de pasta básica de cocaína (PBC).

Tras su captura, alias 'Bebote' fue puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa El Salvador, dependencia que continuará con las diligencias de ley correspondientes por el delito de tráfico ilícito de drogas.

