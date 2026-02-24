Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Conmoción en Chorrillos: hombre fue asesinado a balazos a la salida de su casa [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima fue interceptada por sicarios armados, que le dispararon más de diez veces. La PNP investiga el crimen como un presunto ajuste de cuentas.

Lima
00:00 · 01:09
Chorrillos
En la escena del crimen, la PNP encontró hasta 14 casquillos de bala. | Fuente: RPP

Conmoción en Chorrillos. Un hombre fue asesinado a balazos cuando salía de su casa, cerca del cruce de las avenidas La Libertad y San Martín, en este tradicional distrito capitalino.

El homicidio ocurrió al promediar las 7:00 a.m. del lunes, 23 de febrero. Según testigos consultados por RPP, la víctima había salido de su casa para dirigirse a trabajar, cuando de pronto aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta. 

Uno de los desconocidos descendió del vehículo y, sin mediar palabra, disparó múltiples veces contra su objetivo, tras lo cual escapó raudamente junto con su cómplice.

La víctima -identificada por la PNP como José Castro Medina- murió en plena vía pública, y en la escena del crimen quedaron su motocicleta, casco y una mochila con sus pertenencias.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Comisaría PNP Mateo Pumacahua acudieron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta 14 casquillos de bala.

La víctima mortal habría recibido 11 impactos de bala, evidencia de la crueldad del homicidio.

Según la Policía Nacional, Castro Medina tiene antecedentes, por lo que se presume que el ataque armado responde a un presunto ajuste de cuentas. No obstante, esto deberá ser esclarecido durante el proceso.

Este cruel asesinato ha causado gran conmoción entre los vecinos de Chorrillos, que exigieron a las autoridades distritales y a la Policía Nacional reforzar el patrullaje preventivo.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Chorrillos Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA