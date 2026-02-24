Conmoción en Chorrillos: hombre fue asesinado a balazos a la salida de su casa [VIDEO]

En la escena del crimen, la PNP encontró hasta 14 casquillos de bala. | Fuente: RPP

Conmoción en Chorrillos. Un hombre fue asesinado a balazos cuando salía de su casa, cerca del cruce de las avenidas La Libertad y San Martín, en este tradicional distrito capitalino.

El homicidio ocurrió al promediar las 7:00 a.m. del lunes, 23 de febrero. Según testigos consultados por RPP, la víctima había salido de su casa para dirigirse a trabajar, cuando de pronto aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Uno de los desconocidos descendió del vehículo y, sin mediar palabra, disparó múltiples veces contra su objetivo, tras lo cual escapó raudamente junto con su cómplice.

La víctima -identificada por la PNP como José Castro Medina- murió en plena vía pública, y en la escena del crimen quedaron su motocicleta, casco y una mochila con sus pertenencias.



Crimen en investigación

Agentes de la Comisaría PNP Mateo Pumacahua acudieron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta 14 casquillos de bala.

La víctima mortal habría recibido 11 impactos de bala, evidencia de la crueldad del homicidio.

Según la Policía Nacional, Castro Medina tiene antecedentes, por lo que se presume que el ataque armado responde a un presunto ajuste de cuentas. No obstante, esto deberá ser esclarecido durante el proceso.

Este cruel asesinato ha causado gran conmoción entre los vecinos de Chorrillos, que exigieron a las autoridades distritales y a la Policía Nacional reforzar el patrullaje preventivo.

