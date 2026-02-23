Debate presidencial 2026: así quedaron conformados los bloques de candidatos

El organismo electoral distribuirá a los 36 postulantes en bloques de tres por intervención durante seis jornadas, en un formato televisivo sin franja electoral y con temas definidos por consenso entre los partidos políticos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer la distribución de los candidatos presidenciales en el ciclo oficial de debates rumbo a las Elecciones Generales 2026. El evento reunirá a los 36 postulantes en seis noches divididas en dos jornadas y organizadas en bloques de tres participantes por cada espacio de intervención.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que el formato busca garantizar equilibrio en la exposición de propuestas y permitir la comparación directa entre aspirantes con posiciones distintas.

Fechas y dinámica

El debate se realizará en el Centro de Convenciones de Lima a las 8:00 p. m., con una duración aproximada de dos horas y media por jornada.

Primera jornada

23, 24 y 25 de marzo

Segunda jornada

30 y 31 de marzo, y 1 de abril

Cada noche participarán 12 candidatos distribuidos en rondas sucesivas, en las que deberán responder preguntas, replicar y contrarréplicar a sus contendores directos. El organismo electoral señaló además que durante la transmisión no habrá propaganda política para mantener igualdad de condiciones.

La agenda temática fue definida por consenso entre las organizaciones políticas.

1. Primera jornada (23,24 y 25 de marzo):

Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Integridad pública y lucha contra la corrupción

2. Segunda jornada (30 y 31 de marzo, y 1 abril)

Educación, Innovación y Tecnología

Empleo, Desarrollo y Emprendimiento

ASÍ SERÁN LAS INTERVENCIONES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Primera jornada: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad (primer tema)

23 de marzo:

Grupo 1: Napoleón Becerra (Partido de Trabajadores y Emprendedores del Perú), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y José Luna Gálvez (Podemos Perú).



Napoleón Becerra (Partido de Trabajadores y Emprendedores del Perú), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y José Luna Gálvez (Podemos Perú). Grupo 2: Alfonso López Chau (Ahora Nación), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País para Todos).

Alfonso López Chau (Ahora Nación), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País para Todos). Grupo 3: Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y César Acuña (Alianza para el Progreso).

Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y César Acuña (Alianza para el Progreso). Grupo 4: José Williams (Avanza País), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde).

24 de marzo:

Grupo 1: Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras). Grupo 2: Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Armando Massé (Partido Democrático Federal).

Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Armando Massé (Partido Democrático Federal). Grupo 3: George Forsyth (Somos Perú), Carlos Espá (Sí Creo) y Carlos Jaico (Perú Moderno).

George Forsyth (Somos Perú), Carlos Espá (Sí Creo) y Carlos Jaico (Perú Moderno). Grupo 4: Vladimir Cerrón (Perú Libre), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Walter Chirinos (Partido Político PRIN).

25 de marzo:

Grupo 1: Ronald Atencio (Alianza Venceremos), Paul Jaimes Blanco (Progresemos) y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú).

Ronald Atencio (Alianza Venceremos), Paul Jaimes Blanco (Progresemos) y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú). Grupo 2: Pitter Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Mario Vizcarra (Perú Primero).

Pitter Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Mario Vizcarra (Perú Primero). Grupo 3: Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Mesías Guevara (Partido Morado).

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Mesías Guevara (Partido Morado). Grupo 4: Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Rafael Belaunde (Libertad Popular) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente)



Primera jornada: integridad pública y lucha contra la corrupción (segundo tema)

23 de marzo

Grupo 1: Alfonso López Chau (Ahora Nación), Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde) y José Williams (Avanza País).

Alfonso López Chau (Ahora Nación), Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde) y José Williams (Avanza País). Grupo 2: Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Yonhy Lescano (Cooperación Popular).

Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Yonhy Lescano (Cooperación Popular). Grupo 3: Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021).

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021). Grupo 4: Carlos Álvarez (País para Todos), José Luna Gálvez (Podemos Perú) y César Acuña (Alianza para el Progreso).

24 de marzo

Grupo 1: Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú), George Forsyth (Somos Perú) y Francisco Diez Canseco (Perú Acción).

Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú), George Forsyth (Somos Perú) y Francisco Diez Canseco (Perú Acción). Grupo 2: Armando Massé (Partido Democrático Federal), Carlos Espá (SíCreo) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

Armando Massé (Partido Democrático Federal), Carlos Espá (SíCreo) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras). Grupo 3: Carlos Jaico (Perú Moderno), Walter Chirinos (Partido Político PRIN) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú).

Carlos Jaico (Perú Moderno), Walter Chirinos (Partido Político PRIN) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú). Grupo 4: Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Vladimir Cerrón (Perú Libre) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad).

25 de marzo

Grupo 1: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Mesías Guevara (Partido Morado).

Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Mesías Guevara (Partido Morado). Grupo 2: Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Pitter Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Pitter Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional). Grupo 3: Paul Jaimes Blanco (Progresemos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rafael Belaunde (Libertad Popular).

Paul Jaimes Blanco (Progresemos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rafael Belaunde (Libertad Popular). Grupo 4: Rosario Fernández (Un Camino Diferente), Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú).

Segunda jornada: educación, innovación y tecnología (primer tema)

30 de marzo

Grupo 1: Pitter Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Walter Chirinos (Partido Político PRIN) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021).

Pitter Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Walter Chirinos (Partido Político PRIN) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021). Grupo 2: Carlos Espá (SíCreo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País para Todos).

Carlos Espá (SíCreo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País para Todos). Grupo 3: Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú).

Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú). Grupo 4: George Forsyth (Somos Perú), Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad).

31 de marzo

Grupo 1: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Grupo 2: Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Francisco Diez Canseco (Perú Acción).

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Francisco Diez Canseco (Perú Acción). Grupo 3: Paul Jaimes Blanco (Progresemos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Mario Vizcarra (Perú Primero).

Paul Jaimes Blanco (Progresemos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Mario Vizcarra (Perú Primero). Grupo 4: Vladimir Cerrón (Perú Libre), Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú) y Mesías Guevara (Partido Morado).

1 de abril

Grupo 1: Armando Massé (Partido Democrático Federal), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y José Williams (Avanza País).

Armando Massé (Partido Democrático Federal), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y José Williams (Avanza País). Grupo 2: Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática).

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática). Grupo 3: Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores), Rosario Fernández (Un Camino Diferente) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores), Rosario Fernández (Un Camino Diferente) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras). Grupo 4: Rafael Belaunde (Libertad Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y José Luna Gálvez (Podemos Perú).

Segunda jornada: empleo, desarrollo y emprendimiento (segundo tema)

30 de marzo

Grupo 1: Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Pitter Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) y Carlos Espá (SíCreo).

Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Pitter Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) y Carlos Espá (SíCreo). Grupo 2: George Forsyth (Somos Perú), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos).

George Forsyth (Somos Perú), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos). Grupo 3: Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Carlos Álvarez (País para Todos) y Walter Chirinos (Partido Político PRIN).

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Carlos Álvarez (País para Todos) y Walter Chirinos (Partido Político PRIN). Grupo 4: Carlos Jaico (Perú Moderno), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021).

31 de marzo

Grupo 1: Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Vladimir Cerrón (Perú Libre) y Paul Jaimes Blanco (Progresemos).

Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Vladimir Cerrón (Perú Libre) y Paul Jaimes Blanco (Progresemos). Grupo 2: Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Mario Vizcarra (Perú Primero).

Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Mario Vizcarra (Perú Primero). Grupo 3: Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Grupo 4: Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).



1 de abril

Grupo 1: Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), José Williams (Avanza País) y Armando Massé (Partido Democrático Federal).

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), José Williams (Avanza País) y Armando Massé (Partido Democrático Federal). Grupo 2: Alfonso López Chau (Ahora Nación), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno).

Alfonso López Chau (Ahora Nación), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno). Grupo 3: Rafael Belaunde (Libertad Popular), Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

Rafael Belaunde (Libertad Popular), Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras). Grupo 4: Rosario Fernández (Un Camino Diferente), José Luna Gálvez (Podemos Perú) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática).