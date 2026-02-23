¿Hace diez años no existían los arándanos? Es falso lo que dijo el candidato Carlos Espá

El 16 de febrero de 2026, durante el programa ‘Elecciones 2026’ de Agencia Andina, el candidato Carlos Espá, del partido político Sí Creo, habló sobre el desarrollo de la agroexportación peruana y puso como ejemplo al arándano. En ese contexto, sostuvo que hace diez años este cultivo no existía en el país, para ilustrar lo que describió como un fuerte crecimiento reciente del sector agrícola exportador.

“En los últimos 25 años ha habido realmente un milagro de la agroexportación de la costa. Por ejemplo, hace 10 años en el Perú no existía el arándano”, dijo.

PerúCheck revisó los datos oficiales y halló que contradicen esa afirmación. Entidades estatales registran exportaciones de arándanos desde al menos el año 2010. Ese año, el valor exportado fue de aproximadamente US$32 000. Aunque la cifra era menor, demuestra que el cultivo y su comercialización internacional ya existían.

¿Hace 10 años existían los arándanos?

El Perú ya exportaba arándanos desde al menos el año 2010, según registros del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Ese año, el valor exportado fue de aproximadamente US$32 000.

En comunicación con PerúCheck, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, Gabriel Amaro, explicó que el sector estaba en una etapa inicial a comienzos de la década pasada. En ese momento, el arándano no estaba masificado ni consolidado; era, más bien, un cultivo que empezaba a expandirse comercialmente, mientras productores e inversionistas evaluaban su potencial y adaptaban tecnología, variedades y procesos productivos a las condiciones del país.

De acuerdo al especialista, este periodo inicial fue clave porque permitió comprobar que el Perú tenía ventajas competitivas —como clima favorable y alta productividad— que podían sostener el crecimiento del arándano en el largo plazo. A partir de esas primeras experiencias productivas y comerciales, la industria comenzó a escalar, atrayendo inversión, ampliando áreas de cultivo y posicionándose en mercados internacionales.

“Hace diez años en el Perú ya se empezaba a sembrar arándanos y se exportaba menos de US$100 millones. La producción era muy incipiente, pero ya se veía que las condiciones para sembrar y tener alta productividad eran especiales para este cultivo”, señaló Amaro.

El crecimiento fue rápido. Para el 2015, las exportaciones de arándanos ya alcanzaban los US$96.8 millones. Es decir, antes del periodo al que se refirió el candidato, el producto ya había pasado de ser una actividad emergente a convertirse en un negocio en plena expansión, según el INEI.

La situación de los arándanos en el 2016

Si se observa lo que ocurría exactamente hace diez años, en 2016, la evidencia es aún más clara. En el primer trimestre de 2016, el valor de las exportaciones de arándanos llegó a US$22.5 millones. En ese momento, este producto ya superaba en valor de exportación a cultivos tradicionales como las alcachofas o algunas hortalizas procesadas, y se acercaba a los niveles de exportación de la palta, uno de los productos agrícolas más importantes del país.

El crecimiento del sector también ha sido reconocido a nivel internacional. El Banco Mundial destacó que las exportaciones de arándanos peruanos pasaron de alrededor de US$30 millones en 2014 –cifra menor a la registrada por la Sunat– a cerca de US$1 000 millones en 2020, impulsadas por la capacidad del país para producir durante todo el año y aprovechar periodos de menor oferta global.

“El Perú aprovechó la ventana de oportunidad de precios altos entre septiembre y noviembre, luego de que termina la producción de arándanos del hemisferio norte y antes de que entre la producción chilena. Esto es posible debido a que, al producir todo el año, puede decidir los meses en que la producción llegue al pico”, indica el informe.

Conclusión

El candidato presidencial de Sí Creo, Carlos Espá, afirmó que hace 10 años no existían los arándanos en Perú. Sin embargo, según entidades como el INEI y la Sunat, en el año 2015 la exportación de arándanos ya se acercaba a los US$100 millones. Por este motivo, PerúCheck califica las declaraciones del candidato Espá como falsas.