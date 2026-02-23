Últimas Noticias
Así será el debate presidencial 2026: fechas, reglas y organización

Catalina Quinto

por Catalina Quinto

El organismo electoral confirmó que los debates se realizarán en seis fechas, con 12 candidatos por día, sin franja electoral durante la transmisión y con temas centrados en seguridad, corrupción, empleo y educación.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, presentó el formato oficial del debate presidencial de las Elecciones Generales 2026, que reunirá a los 36 aspirantes a la Presidencia de la República en un esquema inédito dividido en dos grandes jornadas.

El denominado “ciclo de debates” se realizará en el Centro de Convenciones de Lima y estará compuesto por seis fechas: 23, 24 y 25 de marzo; y 30, 31 de marzo y 1 de abril, a las 8:00 p. m. Cada sesión tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

Según explicó Burneo, participarán 12 candidatos por día, organizados en bloques de tres postulantes por cada espacio de intervención.

“Es un debate que hemos denominado ciclo de debates, dos jornadas de tres días consecutivos. Habrá tres candidatos por cada espacio de intervención”, señaló Burneo.

Formato televisivo y suspensión de franja electoral

El titular del JNE señaló que el evento tendrá estándares técnicos diseñados para televisión abierta y digital: “Se pondrá una apuesta muy importante a nivel comunicativo y televisivo. Es una apuesta en escena que amerita tener estándares que se acoplen a los canales de TV”.

Asimismo, informó que los partidos acordaron que el debate sea presencial y que durante su desarrollo no se emita propaganda política.

“El debate será presencial con candidatos a presidencia”. Se ha acordado que durante ese espacio de tiempo no habrá franja electoral a efectos de que tenga igualdad de condiciones”.

Temas de discusión del debate presidencial

El JNE también confirmó la agenda temática que deberán abordar los candidatos:

Primera jornada

  • Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

  • Lucha contra la corrupción

Segunda jornada

  • Empleo, desarrollo y emprendimiento

  • Educación, innovación y tecnología

Moderadores

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones anunció que Fernando Carvallo, periodista de RPP será uno de los moderadores de los debates presidenciales. También fueron designados los periodistas  Claudia Chiroque, Tatiana Alemán y Pedro Tenorio como moderadores. 

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
