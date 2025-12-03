Jorge Nieto tras atentado contra Rafael Belaúnde: "Nada peor en una situación como esta que la ausencia de Gobierno"

Jorge Nieto Montesinos, precandidato a la Presidencia por el Partido del Buen Gobierno, ha cuestionado el papel del Gobierno de José Jerí por el impacto de la criminalidad en las elecciones, tras el atentado sufrido por Rafael Belaúnde Llosa y el ataque contra el precandidato a diputado por Juntos por el Perú, Percy Ipanaqué, en Piura.

En el bloque 'Precandidatos' de la cobertura El Poder en tus Manos de RPP, el exministro de Defensa aseguró que el Ministerio del Interior debe ofrecer explicaciones e información sobre lo sucedido en ambos casos para superar el "clima de incertidumbre" respecto a estas situaciones.

"Nada peor en una situación como esta que la ausencia de Gobierno, la ausencia de una voz de orden y de mando, nada peor. El chantaje y la extorsión está llegando a todos los lugares (...) Esto es un hecho, esto es un tema medular en la política peruana y creo que el asunto de la seguridad es fundamental", apuntó.

Nieto remarcó que se deben aplicar reformas dentro de la Policía Nacional y los organismos de justicia para expectorar a los elementos que puedan "contaminar" el trabajo de organismos como el recientemente creado Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES).

"Necesitamos reformar los instrumentos que están dedicados a combatir al delito: Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial e INPE. No son tareas fáciles, son temas complicados, pero si no hay eso, si no hay el propósito y el acuerdo consistente para poder avanzar en esa dirección, vamos a seguir dando palos de cielo", comentó.

"Yo lamentablemente no veo a este Gobierno comprometido de verdad. Hay elementos que dan expectativa, que generan la posibilidad de que se hagan cosas en el propio Ministerio del Interior, en esta unidad que he dicho que se ha formado. Ojalá tenga las capacidades para que su personal tenga la probidad necesaria y el ejercicio de contrainteligencia para que los elementos que son tuyos, tú estés seguro de que son tuyos", agregó.

Problemas en el sur peruano

Por otro lado, consideró necesario encontrar justicia para las familias de los fallecidos en las marchas de fines de 2022 e inicios de 2023, a fin de volver a entablar un diálogo con las regiones del sur, en cuyos ciudadanos ha hallado "mucho enojo" con el sistema judicial por no culpar a los responsables de estas muertes.

Aseguró que, en su momento, advirtió a la entonces presidenta Dina Boluarte sobre las consecuencias de no asumir la responsabilidad política de estos hechos debido a la actuación de la Policía en las protestas, en las que -según Nieto- "dispararon a matar".

"Esta gente no encuentra justicia. Esto es fundamental. Si no hacemos justicia con estos asesinatos, pues la gente seguirá enojada y no habrá posibilidades de avanzar en muchas cosas", apuntó.

Junto con ello, Nieto plantea la aplicación de un plan que permita el desarrollo de estas ciudades, las cuales cuentan con un nivel de desarrollo económico y social "por debajo del promedio nacional".

"Yo he hablado de un plan Pachacútec, un gran esfuerzo de inversión pública y privada que empiece por dos temas fundamentales para ellos. Uno, agua. Necesitan reservorios, cochas, presas para poder desarrollar con mayor capacidad, con mayor producción, la pequeña y mediana agricultura. Hoy no las tienen y es un esfuerzo de inversión que hay que hacer. Y el segundo, Juliaca, una ciudad con tantos habitantes, la más poblada de Puno, no tiene un sistema de agua y desagüe como debería tenerlo", remarcó.