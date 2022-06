Daniel Urresti (Podemos Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lideran las preferencias de voto en Lima. | Fuente: Facebook

La última encuesta de CPI ubica a Daniel Urresti (Podemos) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) como los líderes de la preferencia de voto en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022, con 17 y 15 puntos porcentuales respectivamente.

Si bien las encuestas solamente dan cuenta de una fotografía del momento, a poco más de 3 meses de los comicios Daniel Urresti y Rafael López Aliaga han sacado una considerable ventaja (prácticamente el doble) a sus más cercanos competidores, George Forsyth (Somos Perú) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú).

En este escenario vale la pena hacer un repaso de las listas de regidores que proponen los candidatos que, en este momento lideran las encuestas. Recordemos que cada postulante a una alcaldía lleva consigo una lista de candidatos a regidores proviciales, de los cuales un porcentaje ingresaría con ellos a la Municipalidad de Lima, junto con otro porcentaje de otros partidos, dependiendo de la cantidad de votos que tengan.

Daniel Urresti (Podemos Perú)

El líder de las preferencias electorales, el excandidato presidencial y excongresista Daniel Urresti, lleva como candidato a regidor a José Luna Morales, también excongresista de Podemos durante el periodo 2020-2021.

Luna Morales fue acusado de pertenecer a una presunta organización criminal que habría captado a miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magustratura para que intervengan en la elección del exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, para facilitar la inscripción del partido Podemos Perú. Caso que en su momento fue conocido como 'Los Gángsters de la Política'.

Por este caso su padre, el actual congresista José Luna Gálvez, dueño de la universidad con licencia denegada Telesup, también es investigado. De hechom en su momento, el Poder Judicial dictó 36 meses de detención domiciliaria en su contra. La defensa del legislador pidió cesar la prisión domiciliaria y el juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundado el pedido y su situación cambió a comparencia con restricciones.

De ganar las Elecciones Regionales y Municipales 2022, el cargo de teniente alcalde recaría sobre José Luna Morales, pues es el número 1 de la lista de regidores.

Además, Podemos Perú se vio envuelto en un escándalo luego de que el dominical Punto Final revelara audios en el que uno de sus candidatos a la alcaldía de San Juan de Miraflores habría pedido dinero para integrar la lista de regidores de ese distrito. La respuesta del dueño de Podemos Perú, José Luna Gálvez, fue un pedido de investigación a fondo, aunque sin ninguna comunicación sobre alguna sanción al candidato en cuestión. Daniel Urresti, al cierre de este informe, no se ha pronunciado.

El abogado especialista en temas electorales, Jorge Jáuregui, advirtió cuáles son las consecuencias de que candidatos con procesos de investigación participen en elecciones. "Luego de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, si esas personas [con investigaciones] son elegidas, la consecuencia es que vamos a tener una representación con una legitimidad política bastante débil. Personas que, en tanto no tienen las condiciones de idoneidad, las condiciones con las que van a ingresar al proceso político son frágiles".

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

El líder de Renovación Popular lleva como candidato a teniente alcalde en su lista de regidores al excandidato a la presidencia, al Congreso y a la alcaldía de Lima Renzo Reggiardo. Él ha sido dos veces congresista (2006 y 2011 con Solidaridad Nacional y el partido fujimorista Alianza por el Futuro). Con el partido Perú Patria Segura intentó ser alcalde de Lima, luego presidente en 2021 (recordado por no asistir al debate presidencial previo a la primera vuelta).

El excongresista fujimorista Julio Gagó es otro nombre conocido en la lista de regidores de Rafael López Aliaga. Así como Efraín Aguilar, el reconocido productor de televisión conocido como 'Betito' también ocupa un espacio en la lista. Hay que decir, eso sí, que el productor de "Al fondo hay sitio" ya ha sido dos veces regidor metropolitano en 2002 y 2006, durante los mandatos y como parte del partido de Luis Castañeda Lossio.

En la lista de candidatos a regidores de Rafael López Aliaga se encuentran, además, los hijos de los actuales congresistas de Renovación Popular Esdras Medina y Miguel Ángel Ciccia: Esdras Medina hijo y Miguel Ciccia Ciccia. También postula María José Marcet, hija de la legisladora Norma Yarrow, quien ingresó al Congreso con la bancada de Renovación Popular, pero renunció y se pasó a Avanza País.

En el caso particular de Miguel Ciccia Ciccia, el candidato a regidor de 38 años tiene dos infracciones de tránsito muy graves que aún no ha pagado y que datan de 2019: una por manejar en estado de ebriedad y otra por hacerlo con licencia suspendida. Sobre este tema, Eduardo Herrera, del Consejo Privado Anticorrupción, sostuvo que la hoja de vida, el historial de un candidato, es importante a la hora de elegirlo. "No [deberíamos] minimizar los hechos que puedan verse en una hoja de vida. Porque las personas tienden a decir que 'una papeleta la puede tener cualquiera'… [pero] si nosotros empezamos a defender las infracciones de los candidatos, al final todos van a terminar con la hoja de vida en blanco".

En tanto, el analista político Óscar Díaz opina que tener candidatos con investigaciones o con problemas éticos es un problema que parte desde el Congreso, al postergar la reforma electoral. "Postergar las elecciones internas y otras medidas de la reforma política, que buscaban hacer más democrática la elección de candidatos a gobernadores, alcaldes y regidores, ha creado una situación anómala en la que los candidatos no reúnen las mínimas condiciones éticas para poder postular en las elecciones", sostiene.

Esto seguirá pasando, aseguran los especialistas, mientras no se hagan respetar las reformas políticas y electorales. Así nos acercamos a las Elecciones Regionales y Municipales 2022.