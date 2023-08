Machu Picchu: ¿qué hay detrás de los reclamos por la falta de entradas físicas para el santuario inca?

Tras los numerosos reclamos que recibimos en el Rotafono de RPP por parte de turistas que no consiguieron entradas físicas para ingresar a Machu Picchu -pese a que se encontraban en la parte inicial de la fila- autoridades locales y nacionales que pertenecen a la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu (UGM) realizaron un comité técnico en el que definieron medidas sobre la venta de boletos y la capacidad de admisión al santuario.

Algunos de estos acuerdos fueron la apertura de cinco ventanillas para la atención del público, la venta de entradas desde las 2 de la tarde del día anterior y la fiscalización multisectorial del ingreso, salida y venta de boletos. Estos acuerdos preliminares acordaron ser ratificados en una siguiente reunión planificada para el 11 de agosto.



En el comité participaron representantes del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio del Ambiente, Dirección Desconcentrada de Cultura, Gobierno Regional del Cusco - GERCETUR y la Municipalidad Distrital de Machupicchu, entre otras entidades que conforman la Unidad de Gestión de Machupicchu.



Sin embargo, durante los días siguientes a la toma de estos acuerdos, las colas volvieron a aparecer en Machupicchu Pueblo, según dio a conocer a RPP Data Neil Castro, vicepresidente del Frente Nacional de Defensa de los Guías Oficiales y Licenciados de Turismo del Perú.

Actualidad Ministra de Cultura, Leslie Urteaga, explica decisión de haber implementado mil entradas físicas desde el 2022.

¿Y qué sucedió con las entradas?

RPP Data conversó con la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, quien dejó entrever que el motivo de esta falta de boletos habría sido administrativo, pero no confirmó el motivo exacto. "Posiblemente, en algún momento se ha decidido vender [entradas] para el día siguiente. Al tener entradas disponibles [ese día] las empezaban a vender. Ahí tenemos que revisar... hemos hecho ya algunas disposiciones a nivel interno para transparentar la información", explicó.

En ese sentido, anunció la instalación de un panel en las oficinas de Cultura en Machu Picchu Pueblo que monitoree la venta y disponibilidad de entradas en tiempo real. Además de implementar un botón en línea para que los viajeros que planeen comprar sus boletos en el mismo pueblo sepan la disponibilidad que hay.

Actualmente, según la disposición del Ministerio de Cultura se reciben a 4,044 personas al día en la ciudadela Inca. Para ello se ponen a la venta 3044 entradas virtuales y 1000 entradas físicas al día, modalidad que se comenzó a emplear en junio del 2022.

"Me parece que [las entradas físicas] fueron parte de una solicitud de una asociación de personas que vive en Machupicchu y que ofrecen servicios en el pueblo (...) para que los visitantes puedan pasar un poco más de tiempo [en el lugar]", indicó la ministra Leslie Urteaga.

Carlos Gonzáles, presidente de la Cámara de Comercio de Ollantaytambo, indica que, hasta el momento, nadie ha visto el informe técnico que sustente la decisión de vender entradas de manera física. "No sabemos bajo qué justificación se ha dado [esta decisión] y consideramos que no es técnica, no es dable y está causando un serio impacto y repercusión negativa en la imagen del Perú como destino turístico", sostiene.

Al preguntarle a la ministra Leslie Urteaga si ella conoce dicho informe, refirió que ante cualquier decisión que se toma debe haber un sustento técnico, sin embargo, dijo que "no tiene los antecedentes técnicos al respecto" y que "los están revisando".

Gonzáles añade que es muy probable que la decisión haya tenido que ver con el enfoque político de la gestión del expresidente Pedro Castillo. "Estas medidas populistas son extremadamente dañinas porque le dan un mensaje no adecuado a la población y no salvaguardan el patrimonio nacional o el turismo como modo de vida", indica.

Expectativa por el aumento de capacidad en Machu Picchu

En la última reunión de la UGM, otro de los acuerdos fue justamente "elevar en consulta la petición de mejora de la capacidad al Santuario Histórico de Machu Picchu, de 4,044 a 5,940 visitantes diarios, siempre que se incorporen las mejoras en la prestación del servicio público". Neil Castro, vicepresidente del Frente Nacional De Defensa De Los Guías Oficiales Licenciados De Turismo Del Perú - FRENDELGOT, explica que, hasta la fecha, cualquier estimación de limitar la capacidad de admisión no responde a criterios técnicos.

En el 2015 se realizó el estudio de consultoría Douglas Comer para evaluar la capacidad de admisión de turistas. Este estudio fue aprobado por el Ministerio de Cultura, quien informa permanentemente a la Unesco sobre su aplicación. "El estudio Comer brindaba ciertas recomendaciones para ir ampliando la capacidad, recomendaciones que se han ido haciendo, pero que el Ministerio de Cultura no ha cuantificado. Tenía previsto hacerlo en el 2019 pero hasta la fecha no lo ha realizado", advierte Castro.

Al consultarle a la ministra sobre la viabilidad de realizar este estudio en el 2024, respondió que eso esperan. "Han pasado ocho años desde el estudio y estamos convencidos de que hay que revisar (...) Ojalá que podamos tener términos de referencia para tener un estudio pronto", señaló.

Por su parte, Castro indica que si bien lo ideal es que anualmente recibamos 1.1 millones de turistas en Machu Picchu, este año no superaremos los 900 mil. "El año pasado se atendió a un total de 923 mil personas en la ciudadela, pero este año, en los seis primeros meses hemos tenido 100 mil turistas menos que el año pasado", señala. Tras ello, afirma que los gremios ya han alcanzado propuestas a las autoridades para lograr la admisión de 5,940 personas diarias en Machu Picchu, como se realizaba antes de la pandemia.

Pensar en el nuevo perfil del viajero post COVID

Hasta el cierre de este informe, existían circuitos en la llaqta de Machu Picchu que, desde la pandemia, continúan cerrados para el público. Estos serían, según comenta Carlos Gonzáles, presidente de la Cámara de Comercio de Ollantaytambo, la zona de Intipunku, Puente Inca, Templo de la luna, Huayna Picchu y la zona de andenes orientales. Para volver a abrirlos, hay ciertos implementos que se necesitan; sin embargo, aún no queda claro de quién es la responsabilidad.

"El Ministerio de Cultura dice que es el Ministerio de Comercio y Turismo quien se comprometió a instalar cámaras y geoblocks para los andenes. Sin embargo, el Estado percibe 200 millones de soles anuales por Machu Picchu, y ¿no pueden comprar unas cámaras o geoblocks cuyo valor no asciende a 10 mil o 15 mil soles? ¿Qué tipo de gestión de los ingresos [económicos] de Machu Picchu se está haciendo?", cuestiona Gonzáles.

Otra de las alternativas que sugiere el representante de la Cámara de Comercio de Ollantaytambo es pensar en el nuevo perfil del viajero 'postcovid'. "Podemos tener boletos más económicos para las personas que solo quieren capturar la foto icónica de Machu Picchu o definir circuitos sobre el recorrido de Hiram Bingham para los que prefieren la historia. Otra alternativa es realizar circuitos místicos para quienes están interesados en la espiritualidad o senderos interpretativos de naturaleza para quienes son observadores de aves", postula.

De esa forma se aliviaría el impacto de tener visitantes pasando por los mismos espacios de la llaqta y, con opciones creativas, se podría incrementar la cantidad de visitas que se tienen en este momento, finaliza.