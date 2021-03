Elecciones 2021

Candidatos ofrecen de todo sobre el proceso de vacunación, a pocos días del 11 de abril. | Fuente: Andina

Hasta la fecha se ha vacunado a más de 400 mil personas en el Perú desde el 9 de febrero, cuando comenzó la aplicación de la vacuna Sinopharm al personal médico que está en la primera línea de lucha contra la COVID-19. Se continuó con el personal militar, policial y ahora se realiza la vacunación de adultos mayores.

Un mes después inició la aplicación de la vacuna Pfizer, que llega semana a semana a nuestro país. Sin embargo, la carrera parece estar cuesta arriba.

Además, estamos a pocos días de elegir un nuevo gobierno que asumirá el 28 de julio la atención de la pandemia. En ese contexto, ¿qué plantean los candidatos sobre la vacunación?

Las vacunas de Sinopharm fueron las primeras en llegar a nuestro país. Con ellas se inició la vacunación al personal médico. | Fuente: Andina

Los postulantes a la presidencia han ofrecido diversas medidas en las últimas semanas como parte de sus campañas electorales. Por ejemplo, Keiko Fujimori ha prometido vacunar a todos los peruanos antes de fin de año con la cruzada ‘Suma de vacunas’, con el sector privado. En esa misma línea Hernando de Soto ha planteado que la empresa privada adquiera las vacunas.

George Forsyth se ha propuesto negociar y concretar la compra de más vacunas con laboratorios internacionales. También se mostró a favor de que las empresas ayuden a vacunar a sus trabajadores. A diferencia de Verónika Mendoza quien reitera que la vacuna debe ser universal, gratuita y que no permitirá que se use como mercancía para lucrar. En tanto, Julio Guzmán se ha propuesto vacunar a todos los peruanos a fin de año y nombrar un zar de la vacunación. Tampoco dejaría la compra de vacunas al sector privado.

Un caso diferente es Yonhy Lescano, quien planteó en el diario Perú.21 que se levante las patentes de los laboratorios para que se produzcan las vacunas en nuestro país. Indicó que esto sería previo acuerdo con los laboratorios. Otro candidato que llamó la atención es Rafael López Aliaga, pero por su oposición a la vacuna Sinopharm y por cuestionar su calidad. Ha ofrecido comprar más vacunas y que el sector privado (AFP y seguros) también las compren y distribuyan.

Estas son solo algunas propuestas. Hay 18 candidatos y al menos cinco lideran las encuestas. Puede revisar todas las ofertas en los planes de gobierno. La pregunta que aparece, sin embargo, si estas propuestas son realistas. Consultamos a expertos sobre el tema.

Asegurar la distribución

¿Necesitamos comprar más vacunas? En el Perú hay alrededor de 33 millones de habitantes, según la estimación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el 2021. Ahora, en opinión del doctor Alfonso Nino, nuestro país necesita entre 25 a 50 millones de dosis para vacunar a la población mayor de 18 años. Pero hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta.

“Tenemos cinco laboratorios que están produciendo actualmente y la demanda es millonaria. Y la capacidad de producción no va acorde con las necesidades de la población”, indicó el director de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia. Pese a ello, el presidente Francisco Sagasti ha asegurado que para este año se recibiría 48 millones de dosis.

Nino también identifica una dificultad mayor: la distribución de tal cantidad de vacunas. “Yo creo que hasta ahora no tenemos claramente un criterio de distribución de la vacuna. Porque no solo es un tema de la cadena de frío, sino cómo vamos a entregar a la población. Si bien las vacunas son importantes, lo fundamental es la vacunación, y para eso pasa por tener un registro unificado”, indicó a RPP Noticias.

También cuestionó que no se cuente con un monitoreo en tiempo real y que los registros se sigan haciendo en cuaderno.



Autoridades deben asegurar la distribución de las vacunas que lleguen al país, en especial en zonas de de la sierra y selva. | Fuente: Andina

La vacunación implica el traslado de las dosis. Se sabe que deben cumplir una refrigeración especial, y la más compleja es Pfizer, que debe estar a -70° de temperatura.

“Si nosotros no mantenemos adecuadamente la cadena de frío, las vacunas no tienen la utilidad y la efectividad que uno busca. Una de las dificultades es que en las áreas rurales y la selva tienen que buscar un sistema en el que las vacunas se puedan distribuir adecuadamente”, menciona Raúl Urquizo, ex decano del Colegio Médico de Lima.

¿Estarán contemplando estos escenarios los candidatos en sus propuestas?



Sin tecnología para producir vacunas

Por otro lado, también se ha planteado la producción de vacunas en nuestro país. ¿Es esto posible? El doctor Urquizo menciona que a nivel regional solo Brasil tiene la capacidad tecnológica para producir masivamente las vacunas. “Si el Perú instala una fábrica, tenemos los científicos, tenemos el personal suficiente, pues bienvenido y que se fabrique. Pero en este momento no es real esa posibilidad porque las vacunas requieren una tecnología sumamente sofisticada en equipos y el país no la tiene”, puntualizó.

Ahora, lo que sí es posible es la firma de acuerdos para producir más vacunas en algunos países. Este es el caso de Argentina, donde Laboratorios Richmond firmó un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa para producir la vacuna Sputnik V. Esto demandaría una inversión entre 60 y 90 millones de dólares. Aun así, Marcelo Figueiras, presidente del citado laboratorio, indicó a la agencia argentina Télam que “es un proceso de un año, por lo menos, con lo cual no es para crear expectativas ahora”.

Nuestro país se encuentra por detrás. Según el doctor Alfonso Nunes, el Instituto Nacional de Salud (INS) produce vacunas contra la rabia, pero no alcanza el nivel de producción requerido. “Para producir por millones se necesita toda una tecnología e infraestructura que todavía no tenemos. Lo otro es una quimera, una idea de buena intención, pero que no es real”, indicó sobre esta posibilidad.

Lluvia de ofertas

Es así como la vacunación ha desatado una lluvia de ofertas. Otra de las posibilidades mencionadas ha sido la compra de vacunas por parte del sector privado. Esto ya ha sido descartado por las autoridades, pues a nivel mundial las compras se realizan a través de cada gobierno.

La elección será el próximo 11 de abril. Hasta el momento hay 18 candidatos en carrera. Según las encuestas, hasta cinco tienen posibilidad de pasar a segunda vuelta. | Fuente: Andina

Urquizo Arestegui señaló a RPP Noticias que en el futuro se puede contemplar esa idea, pero hoy no es posible. “En este momento es una oferta irreal que crea ilusión. Evidentemente que el sector privado puede ayudar a aplicar la vacuna de forma gratuita [en el futuro]. Ojalá que así sea”, comentó.

Hasta el momento los candidatos no han presentado propuestas concretas. La politóloga Katherine Zegarra también cuestionó que no se acompañe la oferta con estudios. Además, los candidatos deben ser conscientes de que asumirán el 28 de julio un proceso de vacunación ya encaminado.

“Algunas de las propuestas, como la de permitir la vacunación al sector privado o de vacunar a toda la población este año, no están acompañadas con un estudio de viabilidad. Esto genera falsas expectativas al electorado. Por ejemplo, candidatos que plantean dejar al sector privado la vacunación no mencionan cómo se hará el seguimiento a quienes sean vacunados o cómo será la fiscalización”, comentó.