'Nano' Guerra: No estaría en Fuerza Popular si tuviera duda de que Keiko Fujimori es inocente en el caso Odebrecht

Nano Guerra, jefe del Plan de Gobierno de Fuerza Popular de cara a las elecciones 2021, aseguró que no tiene dudas de la inocencia de la lideresa de esa agrupación y precandidata presidencial, Keiko Fujimori, respecto de la investigación que se le sigue por el caso Odebrecht.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Guerra García explicó que su acercamiento a Fuerza Popular se dio tras una invitación por parte de Keiko Fujimori para que sea el representante en temas de emprendimiento dentro de la denominada ‘Escuela Naranja’.

Agregó que tras aceptar la invitación encontró coincidencias con la lideresa del fujimorismo y ella le pidió trabajar juntos en el tema político, por lo cual se sentaron a discutir sobre el proceso que afronta la actual precandidata presidencial.

“No solamente evalué (su situación) sino nos hemos sentado a conversarla. He escuchado su versión, su posición y me he dado cuenta de que todas las injusticias que hay detrás de ese proceso. No estaría yo aquí sentado si tuviese alguna duda de que ella es completamente inocente y que ha sido injustamente encarcelada y privada de la libertad por ello”, dijo.

Sobre comentarios pasados contra Keiko Fujimori

Al ser consultado sobre sus declaraciones previas respecto de la lideresa de Fuerza Popular, el ahora también precandidato por dicha agrupación al Congreso indicó que estuvo “totalmente” equivocado y que le pidió disculpas a Keiko Fujimori por eso.

“Yo siempre le digo a la gente. Hay un dicho 'uno es esclavo de lo que dice o de lo que escribes y dueño de lo que callas'. Cuando tú has cometido un error, cuando has dicho algo, no tienes que andar dando explicaciones. Las disculpas se hacen mirando a los ojos y se le dice a alguien, como lo hice yo con Keiko. Me equivoqué totalmente, por supuesto que me equivoqué”, sostuvo.

Manejo de la bancada

Sobre si le pidió alguna reflexión a Keiko Fujimori del actuar que tuvo la bancada de Fuerza Popular en el Congreso disuelto, Guerra García manifestó que sí conversaron sobre ese tema y que la lideresa fujimorista le dijo que hubo errores entonces en los que no volverán a caer; sin embargo, dijo que ella no tuvo control sobre esa agrupación parlamentaria.

“Lo hemos conversado y ella me dice 'hay errores que no cometeremos', pero lo que te quiero decir es que parte de ese tiempo es un tiempo que Keiko Fujimori lo pasa en la prisión y desde la prisión es bien difícil, salvo que tengas todas las conexiones para coordinar”, comentó.

El precandidato al Congreso indicó que la Fiscalía no ha demostrado nada contra Keiko Fujimori. | Fuente: RPP Noticias

