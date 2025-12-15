Mariano González presentó su renuncia al partido Salvemos al Perú y a su candidatura al Senado

En una carta, el exministro del Interior y precandidato presidencial justificó su decisión señalando que hubo "acuerdos políticos que no se cumplieron por parte de la presidencia y de la secretaría general del partido".

El precandidato a la Presidencia de la República por el partido Salvemos al Perú, Mariano González, presentó su renuncia a su militancia en dicha agrupación política y a su candidatura al Senado en las elecciones generales de 2026.



En una carta dirigida a Guillermo Suárez Flores, presidente de Salvemos al Perú, justificó su decisión, señalando que hubo "acuerdos políticos que no se cumplieron por parte de la presidencia y de la secretaría general del partido", así como "hechos de suma gravedad".



"La última semana se conoció públicamente de una reunión sostenida entre un precandidato presidencial y un miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Al respecto, el partido ni el JNE han iniciado investigación o realizado manifestación alguna, por el contrario, hay un preocupante silencio", indicó.



González Fernández dio cuenta también que, en los últimos días, "se ha conocido que una persona allegada al mismo miembro del JNE que participó en la referida reunión estaría gestionando ante la dirigencia del partido la participación de personas vinculadas a un partido proscrito por orden judicial de la Corte Suprema de la República".



Ante esta situación, el exministro del Interior solicitó a Suárez Flores tramitar su renuncia ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones.



El sábado último, el partido Salvemos al Perú definió a su candidato presidencial para los comicios del próximo año. Antonio Ortiz Villano se impuso al exministro Mariano González en un lanzamiento de una moneda al aire.



El sorteo se realizó en el local de la Asociación Civil Transparencia, en el distrito limeño de Jesús María, tras el empate de ambos precandidatos en las elecciones primarias bajo la modalidad de delegados.