Raúl Molina Martínez: "El Ejecutivo de hoy es uno complaciente con lo que el Congreso dispone"

Raúl Molina Martínez, candidato a la primera vicepresidencia por el partido Primero la Gente, aseguró que se necesita "otro tipo de gente" en el Congreso de la República, al considerar que vienen destruyendo las instituciones del país y aprobando leyes "sin mayor debate".

Molina conforma la plancha que encabeza por la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, y Manuel Antonio Ato del Avellanal Carrera en la segunda vicepresidencia. Su plan de gobierno, según mencionó, se conforma de cinco ejes, en donde reúne propuestas sobre seguridad, justicia, integridad en la gestión pública, políticas sociales, educación de calidad, articulación de los sistemas de salud, entre otros temas.

Añadió que es clave tener en cuenta la participación del Estado para contribuir a la cohesión social y al respeto de la diversidad, lo que permitirá construir sentido común en la sociedad.

"Los peruanos estamos esperando instituciones que nos protejan, pero también tenemos que ser conscientes que vivir en sociedad significa que todo lo que yo hago individualmente afecta a mi comunidad. Esa conciencia de lo común, de lo público, es débil en el Perú, y tenemos que reforzarla", expresó.

En el aspecto económico, remarcó la necesidad de construir un Estado con capacidad de "acompañar" a aquellos que se mantienen en la informalidad, sin intervenir en lo privado, y darles oportunidades para que puedan insertarse y competir en el mercado.

Por otro lado, consultado sobre la disposición legislativa que obliga al IRTP a transmitir las actividades del Congreso en vivo por un espacio mínimo de dos horas a través del Canal 7 y Radio Nacional, Molina manifestó que "hace años" el canal del Estado se viene desgastando, una muestra del deterioro de la gestión de un Ejecutivo "avasallado" por el Parlamento.

"El Ejecutivo de hoy no es el Ejecutivo en el que yo trabajé. El Ejecutivo de hoy es uno complaciente con lo que el Congreso dispone porque es un Ejecutivo absolutamente débil que depende de esa coalición que está en el Congreso para sobrevivir. Y el señor Jerí sale de ese Congreso, ha sido presidente de ese Congreso. Y entonces está usando una serie de comportamientos mediáticos para decir que el Ejecutivo hoy día es más activo y presente, pero es mensajes para los medios", sostuvo.

Estado cercano al sur

Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial, también aseguró que se requiere un Estado cercano a la población del sur peruano, sobre todo luego de las manifestaciones de 2022 y 2023.

"Hay que ser capaces de devolverle la confianza a la gente y para eso necesitamos un Estado que coopere en sus tres niveles de gobierno para estar más cerca de ellos, que acompaña a los puneños en mejorar sus capacidades", apuntó.

Señaló que, en el marco de la lucha contra la criminalidad, es clave reformar la Policía Nacional, la cual carga con un "cáncer de corrupción" dentro de la institución, y fortalecerla en aspectos como inteligencia y patrullaje, a la vez que se deben mejorar las relaciones con los otros entes del sistema de justicia, como el Ministerio Público y el Poder Judicial.

"Mientras que no resolvamos una mejor relación cooperativa entre Policía y Ministerio Público, mientras que sigamos discutiendo quién conduce la investigación y al final la investigación es muy mala, no vamos a poder mejorar la eficacia de la cadena de justicia", enfatizó.

Descartó también la implementación de un estado de emergencia, sino un trabajo cercano a la población, mayor cantidad de policías en las calles y metas para los comisarios de cada dependencia, medidas que pondría en práctica en los primeros cien días de Gobierno.