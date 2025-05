Elecciones Generales 2026: ¿cuáles son las fechas clave en el cronograma electoral?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Otra fecha importante, consideró Tuesta, es el 14 de octubre, cuando se realizará el cierre del padrón electoral | Fuente: RPP

A menos de un año de las próximas elecciones generales de 2026, que se llevarán en abril de dicho año, el exjefe de la ONPE Fernando Tuesta consideró que destacan dos momentos en el calendario electoral que tanto los partidos políticos como los votantes deberán tomar en cuenta.

La primera fecha relevante es el 2 de agosto, que marca el límite para inscribir alianzas o coaliciones electorales. Aunque las organizaciones políticas pueden registrar sus alianzas antes, muchas todavía no han tomado pasos decisivos, lo que podría resultar en la pérdida de inscripción para varios partidos. Ello, debido a la alta barrera electoral tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado.

"He hecho una simulación con los resultados de este siglo y resulta que hubieran entrado no más de cinco o seis en cada parlamento con estas normas. No hay nada que indique que el 2026 esto sea más alto, más aún teniendo en cuenta un número, a su vez, tan alto de partidos, incluso confeccionando alianzas", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Otra fecha importante es el 14 de octubre, cuando se realizará el cierre del padrón electoral, situación fundamental para que los votantes puedan realizar cambios pertinentes, como actualizar su residencia.

Esto es especialmente relevante para aquellos que residen en lugares diferentes a los que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI), lo cual podría afectar su participación en las elecciones y llevar a posibles multas por inasistencia.

"Hay muchos peruanos que, por ejemplo, viven en Lima, pero su DNI está en alguna otra región del país y luego tienen que enfrentar el problema de tener que viajar para votar o simplemente, al no poder hacerlo, ausentarse y asumir la penalidad", aseveró.

Entre otras fechas importantes, Tuesta mencionó el 7 de diciembre, donde los delegados seleccionarán a los candidatos oficiales para las elecciones generales; el 23 de diciembre, fecha límite para la inscripción de candidaturas; y el 13 de marzo, donde concluye el periodo de tachas y apelaciones.

Otra fecha importante, consideró Tuesta, es el 14 de octubre, cuando se realizará el cierre del padrón electoral | Fuente: RPP

Nuevas normativas en el proceso electoral

Las nuevas normativas en el proceso electoral podrían cambiar drásticamente el panorama político del país. Estas regulaciones, diseñadas para establecer umbrales de representación más estrictos, podrían limitar significativamente el número de partidos en el Congreso.

Bajo las nuevas reglas, los partidos deben obtener al menos el 5 % de los votos en las elecciones para la Cámara de Diputados y lograr un mínimo de siete diputados electos. Para el Senado, se requieren al menos tres senadores.

Estas medidas buscan reducir el número de partidos pequeños, pero también podrían concentrar el poder en un grupo selecto de partidos mayores.