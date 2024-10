Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones Elecciones: ¿Qué opinan las bancadas del Congreso sobre retomar la reforma que impide postular a sentenciados por delitos graves?

El Congreso de la República tiene una reforma que propone impedir que sentenciados por delitos graves como tráfico de drogas, terrorismo o violación sexual, postulen a cargos públicos hasta diez años después de haber cumplido su pena.

Esta propuesta se debatió en junio de este año, pero no obtuvo el consenso de los congresistas sobre los delitos que debían incluirse en su versión final. Al no conseguir el respaldo suficiente para su aprobación, la iniciativa fue devuelta a la Comisión de Constitución para su estudio.

Estos impedimentos podrían servir como filtro para los candidatos que se presenten en las elecciones 2026. El Parlamento solo tiene hasta abril del próximo año para realizar cambios en la ley electoral. Teniendo el reloj en contra, ¿las bancadas del Congreso están de acuerdo en que se retome el debate de esta reforma?

¿Qué opinan los voceros de las bancadas en el Congreso?

En declaraciones a RPP, el vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, consideró que se debería retomar el debate de la reforma que limitaría que condenados por delitos graves postueln en elecciones. Y precisó que entre los delitos a considerarse en la norma deberían estar aquellos relacionados a corrupción y la vulneración de la salud [pública].

"Se viene un proceso electoral, donde en ese momento no vamos a estar acusándonos [sobre] quién debe postular, quién no. Yo creo que en este periodo legislativo debería resolverse [este tema]", señaló.

Roberto Sánchez, vocero de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, también se mostró a favor de que se agende pronto el tema en la Comisión de Constitución:

"Creo que sería lo más sano, ¿no? Que entre a debate y se pueda resolver esa situación. Pueden haber respetos a las diferencias ideológicas, pero también tenemos que legislar escuchando al país", indicó.

Por su parte, el congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, considera importante que la reforma se apruebe y se implemente en las elecciones 2026.

"Si es que han sido sentenciados tendrán que cumplir eso [la limitación para postular], al menos yo personalmente estoy de acuerdo. Sería parte de la lucha contra la corrupción", refirió.

La vocera alterna del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, sugirió que se debe considerar una amplia variedad de delitos en el proyecto.

"¿Por qué solo los graves? O sea, ¿por qué no a un estafador? ¿Por qué no una persona que ha cometido un hurto? Yo no quiero que un carterista sea funcionario público. No solo [se deberían considerar los delitos] graves, ningún delincuente debe ser funcionario público", agregó.

Una postura similar mostró el portavoz del grupo parlamentario Honor y Democracia, Jorge Montoya:

"Sí me parece que sería conveniente verlo de una vez. Cualquier delito que haya cometido una persona que quiera postular a un cargo público tiene que ser analizado, un delito es grave cualquiera que sea", expresó.

Los congresistas consultados para este informe coincidieron en que los delitos de terrorismo, corrupción y organización criminal, no pueden faltar dentro de este proyecto para impedir que una persona postule en elecciones.

Ahora depende de la Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi, de la bancada de Fuerza Popular, agendar el debate de esta reforma. De aprobarse, pasaría al Pleno, donde necesita dos votaciones a favor en dos legislaturas consecutivas para que se aplique en las elecciones del 2026.