Las demoras y contradicciones en la aprobación de proyectos de ley en la Comisión de Constitución del Congreso

Proyectos de ley postergados, que no logran ser revisados en el Pleno pese a su relevancia, o iniciativas que sí logran aprobarse, pero con cambios a última hora sin el debate necesario. Así se está caracterizando, en las últimas semanas, el trabajo de la Comisión de Constitución del Congreso, según analistas consultados por el Poder en tus Manos de RPP.

Desde marzo, mes en el que inició la legislatura, este grupo parlamentario presidido por la congresista Martha Moyano ha tomado diversas decisiones y algunas de ellas han recibido serios cuestionamientos. Aquí algunos de los temas más resaltantes.

Ley de condenados y su participación en elecciones

En marzo de 2023, esta comisión aprobó el proyecto de ley que "garantiza la idoneidad para el ejercicio de la función pública", norma que modifica los artículos 34a, 39-b y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución.

Esta propuesta tiene por objetivo limitar la participación en elecciones de personas con condenas cumplidas por delitos graves como terrorismo, tráfico de drogas, homicidio, abuso sexual, entre otros, hasta por diez años después de encontrarse rehabilitadas.

En diciembre del año pasado el dictamen logró ingresar al Pleno pero, por diferencias entre los congresistas que no se ponían de acuerdo por los delitos que debía considerar o no esta ley, fue enviado a un cuarto intermedio (una pausa), de la cual no ha vuelto a salir.

En las últimas semanas, la congresista Martha Moyano recibió críticas de parlamentarios como Alejandro Muñante o Wilson Soto por la demora en retornar al Pleno con un texto mejorado del proyecto. Ella señaló que “no contaba con los votos necesarios para hallar consenso”, pero sus colegas replicaron que si no era puesto a debate nunca se llegaría a conocer dicho respaldo.

De ser aprobada la norma, podría ser aplicada en las próximas elecciones de 2026. De allí la necesidad de que sea debatida y respaldada por el Congreso antes de abril de 2025, fecha en la que se convocará a elecciones y, por ende, las reglas de juego para el proceso electoral deben quedar establecidas.

Tras muchas idas y venidas, el proyecto de ley ha logrado ser priorizado en la última semana de la legislatura y ahora falta que obtenga aceptación en el Pleno, donde necesitará más de 87 votos favorables para ser aprobado. Como se trata de una reforma constitucional, para que entre en vigencia deberá conseguir otros 87 votos, como mínimo, en una segunda votación en la siguiente legislatura y luego ser promulgada por el Ejecutivo.

Eliminación de los movimientos regionales

El 12 de marzo de este año se debatió en la Comisión de Constitución el proyecto de ley que "proponía fortalecer a los partidos políticos nacionales". Ello significaba retirar de la Constitución la figura de los movimientos regionales, es decir, eliminarlos de la esfera política del país.

En su momento, Moyano Delgado señaló: “eliminar a los movimientos regionales debe ser la última ratio, es decir, la última medida a tomar”. Y, por el contrario, presentó como alternativa que a los movimientos regionales se les eleve la cuota de participación de candidatos en elecciones como condición para que mantengan su inscripción.

Así, se aprobó el dictamen y esta propuesta pasó al Pleno. Dos meses después, el 29 de mayo, mientras se debatía la ley que permitía la reelección de gobernadores y alcaldes, los congresistas Eduardo Salhuana y Elvis Vergara solicitaron que se incluya la eliminación de los movimientos regionales en ese proyecto.

“Comparto la propuesta de los congresistas Salhuana y Elvis Vergara respecto a la necesidad de modificar el artículo 35 de la Constitución con la finalidad de fortalecer los partidos”, dijo Moyano. El texto fue votado y aprobado sin mayor debate con lo que, finalmente, se eliminó la figura de los movimientos regionales, aunque necesita de una segunda votación en una siguiente legislatura consecutiva para que entre en vigencia.

No se está priorizando el debate público de los proyectos de ley

En un solo día, la Comisión de Constitución aprobó que la cámara de senadores del siguiente Congreso pueda elegir y retirar a las autoridades de la Onpe y del Reniec. Al respecto, el experto en derecho electoral Jorge Jáuregui opinó:

"Hay, por lo menos, más de una persona que podría postular a la Presidencia de la República que actualmente tiene investigaciones vigentes en el Ministerio Público por diferentes infracciones de tipo penal, con lo cual parece que se pretende utilizar, en una eventual derrota en la elección presidencial, el Senado o la Cámara de Diputados como un mecanismo de protección y eventualmente de impunidad”, precisó.

¿Cómo observan los especialistas el trabajo de la comisión de Constitución? Heber Joel Campos, profesor de derecho constitucional de la PUCP, señaló:

“La Comisión de Constitución viene agendando de manera frecuente la discusión de diversas iniciativas de reforma constitucional sin considerar el principio de deliberación, que exige que todo proyecto de ley debe ser debatido de manera amplia, plural y robusta. Esto es un grave error que puede llevar a aprobar normas que desnaturalizan el sentido de nuestro marco constitucional”, enfatizó.

Por su parte, el politólogo del Centro Wiñaq Fernando Tincopa agregó: “preocupa el alto hermetismo con el que se están aprobando estas cosas. No se está priorizando el debate público y prolongado de las decisiones más polémicas que, justamente, son las que merecen mayor discusión, sino que se están priorizando los consensos a la interna de las bancadas”.

La primera legislatura del año terminará este sábado 15 de junio. Es importante estar atentos a qué otros proyectos o decisiones tomará este grupo de trabajo a nivel del Pleno y así conocer cómo cerrará este periodo parlamentario.