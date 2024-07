Estas son las fechas clave del calendario electoral aprobado por el Congreso para las elecciones 2026

Elecciones Estas son las fecha clave del calendario electoral aprobado por el Congreso para las elecciones 2026

El Congreso de la República promulgó, el pasado 14 de junio, la ley que establece para este 2024 dos fechas clave para quienes quieran convertirse en candidatos tanto en las elecciones generales 2026 como en los comicios regionales y municipales, que se realizarán ese mismo año.

Se trata de la Ley 32058, que plantea modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones y a la Ley de Organizaciones Políticas para establecer "medidas para la optimización del proceso electoral". El texto fue publicado en el diario El Peruano con la rúbrica del presidente del Parlamento, Alejandro Soto, ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo para que la promulgue u observe.

Fecha límite para afiliarse a un partido con miras a las elecciones

La primera fecha vence el próximo viernes 12 de julio, plazo límite para que los interesados en postular a la Presidencia de la República, el Congreso bicameral o el Parlamento Andino se afilien a un partido político.

Al cierre de este informe, existen 28 agrupaciones inscritas y 19 en proceso de inscripción, según al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Y, en las últimas semanas, diversas figuras han anunciado su afiliación a determinada organización política, una escena que veremos con más frecuencia mientras más se acerque la fecha límite, sostiene el abogado constitucionalista y experto en temas electorales Roy Mendoza.

"En estos días lo que vamos nosotros a tener es una masiva afiliación a las organizaciones políticas ya inscritas o a las (que están) en vías de inscripción. Porque las organizaciones en vías de inscripción también tienen que sujetarse a este plazo del 12 de julio", sostiene.

Mendoza sostuvo que las alianzas políticas que se vienen anunciado en los últimos días deben ser consideradas como "preelectorales", debido a que estas coaliciones para ser reconocidas como tal deberán ser inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Vamos a tener una amplia gama de candidatos, unos con más fuste que otros, pero desde ahora para poder superar a la competencia -aunque aún es muy temprano- va a depender de los discursos que se manejen, de los temas a los cuales le otorguen prioridad el candidato o su experiencia de vida profesional o en política", recalca.

Segunda fecha con polémica

La segunda fecha a tener en cuenta es el 7 de octubre de este año. Hasta este día, los interesados en ser candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 tienen que afiliarse o en un partido político o en un movimiento regional.

Sin embargo, queda pendiente de ser ratificada por el Congreso la reforma que podría eliminar a los movimientos regionales de la Constitución, factor que obligaría, por ahora, a los postulantes a afiliarse a partidos políticos ante el futuro incierto de los movimientos regionales. El especialista en temas electorales de Cusco, Óscar Matutti, opina sobre lo que está pasando con estas organizaciones:

"Lo que se está haciendo es ponerlos en una gravísima desventaja y esta desigualdad en la competencia evidentemente los dejaría fuera de carrera. Los candidatos no se afiliarían a movimientos regionales y, al no tener opciones, prácticamente no participarían en la carrera electoral", sostiene.

"Si esto (la reforma) se consolida, los movimientos regionales no podrían competir con los partidos políticos en efecto nacionales y sucederá que prácticamente desaparecerían del mapa político peruano", reitera.

Bajo este escenario, Matutti estima probable que en los siguientes días los peruanos observen que muchos aspirantes a comicios "busquen vientres de alquiler que los acoja para participar en las siguientes elecciones"; ello incluso por encima de si suscriben o no las ideologías o propuestas de las organizaciones políticas.

La importancia de ir conociendo a los contendores

El pronto inicio del cronograma electoral es un tema que la ciudadanía debe seguir con atención para conocer a los nuevos rostros que buscarán ganar la confianza de los peruanos y plantear preguntas sobre las motivaciones reales para postular, considera el analista político Enzo Elguera.

"Estamos en ese periodo de visibilizar, de cuestionar, de investigar a quienes se les va a dar las llaves del país para que administren, para que lo representen. Esta mirada de la ciudadanía, desde estos momentos, va a ser importante para no solamente tener el proceso de análisis, sino también de concientización de poder elegir al mejor candidato posible", refiere.

Es preciso señalar que, en los últimos días, diversos personajes, entre ellas, exautoridades, han aparecido en la escena pública para anunciar su afiliación a determinadas agrupaciones políticas o reiterar sus intenciones de presentarse como candidatos a la Presidencia en los comicios generales 2026. Es el caso del empresario Carlos Añaños, que se afilió al partido Perú Moderno; el exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz y Carlos Neuhaus con el PPC; la exministra Fiorella Molinelli y el partido Fuerza Moderna; el exgobernador y excongresista Mesías Guevara con el Partido Morado, entre otros.

Ello, sin perjuicio de las primeras alianzas anunciadas como la unión del partido Lo Justo con la agrupación inscrita Primero La Gente; o la coalición de partidos de derecha que se vendría gestando según se ha revelado a la fecha.

El escenario electoral comienza a calentar de cara a las Elecciones 2026 y como ciudadanos es nuestro deber mantenernos informados sobre cómo avanza la contienda para elegir con responsabilidad.