Richard Rubio Gariza se postuló al congreso con el número 10 de la lista. | Fuente: Frepap

Richard Rubio Garzia, virtual congresista del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) fue consultado sobre las recientes declaraciones de otro virtual congresista de su partido, Wilmer Cayllahua, quien en América Noticias sostuvo que la comunidad LGTBIQ+ tenía al mal “enquistado en su corazón y su sangre”.



“A veces exageramos las palabras o les damos mala intención. Yo no te podría decir algo sobre él. En los extremos el Frepap no está, ni con la extrema izquierda ni con la extrema derecha. Somos partido de centro y buscamos el beneficio para todos, no hacemos excepción de personas si hablamos religiosamente. Y políticamente defendemos todo lo que está en la Constitución”, aclaró.

Por otro lado, el virtual congresista del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) se refirió a la implementación del enfoque de género en la educación en el Perú y recalcó que este está plasmado en el currículo escolar desde el año 2016.

“[El enfoque de género] es algo global que beneficia a los jóvenes y niños...para decir que todos somos iguales. No hay nada malo en eso, si no hay nada y beneficia al desarrollo de los niños, no podemos ser negativos”, declaró.

Finalmente, el militante del Frepap también se refirió al matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Para mi criterio, si dos personas se unen, del mismo sexo, tiene que verse por qué se unen. Si es simple unión para ver temas patrimoniales, el código civil regula eso, todo tipo de contratos. Hemos explicado que tenemos unas ideas y no podemos salirnos de eso. Respetamos a cada uno”, apuntó.