Informe del JEE identificó que Carlos Álvarez habría omitido información en su hoja de vida sobre una sentencia judicial

Un informe del Área de Fiscalización de Hoja de Vida del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 da cuenta sobre esta situación en el caso del candidato. A ello se suma otro informe en el que se da cuenta sobre la declaración de un vehículo que no aparece a su nombre.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 identificó que el candidato presidencial del partido País para Todos, Carlos Álvarez, habría omitido información en su declaración jurada de hoja de vida respecto de una sentencia judicial.

Así lo recoge un informe emitido por el Área de Fiscalización de Hoja de Vida de dicha instancia realizado ante los escritos presentados por dos ciudadanos mediante los cuales se da cuenta de que el candidato Carlos Álvarez no consignó información en su declaración jurada de hoja de vida sobre una sentencia penal en su contra por el delito de peculado.

Según se precisa en el informe, ambos ciudadanos indican que esta sentencia correspondería al Expediente N° 031-2002-SPE-CSJL, emitido por la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima.

El ciudadano William Manuel Prado Tapia presentó una fotografía que muestra parte de un documento de sentencia judicial vinculado al caso donde se indica que los procesados son Vladimiro Montesinos Torres y otros.

En tanto, el ciudadano Jorga Alberto Villanueva indica que la sentencia contra Carlos Álvarez fue por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado por cuatro años de pena privativa de la libertad, que luego se modificaron a 3 años suspendidos.

El Área de Fiscalización de Hoja de Vida del JEE Lima Centro 1 solicitó a las Cortes Superiores de Justicia en todo el país información sobre Álvarez y la Corte Superior de Lima remitió información sobre la existencia del expediente judicial donde se indica que Álvarez “se encontraría con un proceso en ejecución por el delito de corrupción”.

Ante esta situación, el JEE Lima Centro 1 concluyó que “se ha identificado que habría una omisión de información y/o dato falso por el candidato” Carlos Álvarez, por lo que requirieron a la Corte Superior de Justicia de Lima información sobre los expedientes en cuestión, a fin de determinar si corresponden al proceso materia de denuncia.

Declaró vehículo a nombre de empresa de la cual es accionista

Otro informe realizado por el Área de Fiscalización de Hoja de Vida del JEE Lima Centro 1 identificó una observación en lo consignado por el candidato presidencial del partido País para Todos, Carlos Álvarez, en su declaración jurada, respecto de la declaración de un auto deportivo que no estaría registrado a su nombre.

Se precisa que el vehículo está inscrito a nombre de la empresa Alda Producciones y Eventos S.A.C de la cual el candidato Carlos Álvarez ostenta la condición de accionista.

Por ello, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 requirió al personero legal titular del partido País para Todos que entregue documentación probatoria que esclarezca la situación del candidato presidencial de dicha agrupación, Carlos Álvarez, sobre la consignación de este vehículo. Asimismo, otorgan tres días calendario para que entreguen lo solicitado.