Elecciones 2026: Guía práctica para marcar la cédula y emitir un voto válido

El 12 de abril los peruanos elegirán a las próximas autoridades en la cédula de votación más grande de la historia electoral del Perú. Además de decidir quién será el próximo presidente entre 36 opciones, los electores también elegirán senadores, diputados y parlamentarios andinos que conformarán el nuevo Congreso peruano.

La cédula, que medirá 42 cm de ancho por 44 cm de largo como máximo, estará organizada en cinco columnas:

Plancha presidencial

Senadores a nivel nacional

Senadores por regiones

Diputados

Representantes del Parlamento Andino

La jornada de votación será de 7 a.m. a 5 p.m., por lo que se recomienda acudir con tu DNI y con tiempo para emitir tu voto.

Cómo marcar para que el voto sea válido

En entrevista con El Poder en tus Manos, la cobertura electoral de RPP, la especialista en Educación Electoral de la ONPE, Marisol Cuellar, explica que solo existen dos formas de marcar la cédula para que el voto sea válido: con un aspa o una cruz.

"Lo que tenemos que hacer es marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo de su preferencia. En el caso de la fórmula presidencial, aparece, además del símbolo, la fotografía del candidato a la presidencia. En esa medida, una persona puede marcar el símbolo, puede marcar el símbolo y la foto o puede marcar solo la fotografía", precisa.

Importante: el punto donde se cruzan las líneas de la marca debe quedar dentro del recuadro; de lo contrario, el voto podría ser invalidado.

Uso de lapicero en la votación

Marisol Cuellar, de la ONPE, precisó que si bien los ciudadanos pueden llevar su propio lapicero, siempre que sea de tinta azul o negra, los miembros de mesa contarán con los insumos necesarios y podrán entregar un lapicero a quienes no lleven uno.