Elecciones 2026: Guía práctica para marcar la cédula y emitir un voto válido

Elecciones 2026: Guía práctica para marcar la cédula y emitir un voto válido
| Fuente: RPP
Karina Valencia Pantoja

¿Qué es un voto válido y cómo marcar la cédula? Conozca si podrá elegir distintos partidos y todos los detalles sobre el voto en las Elecciones Generales 2026 en este informe de El Poder en tus Manos, la cobertura electoral de RPP.

El 12 de abril los peruanos elegirán a las próximas autoridades en la cédula de votación más grande de la historia electoral del Perú. Además de decidir quién será el próximo presidente entre 36 opciones, los electores también elegirán senadores, diputados y parlamentarios andinos que conformarán el nuevo Congreso peruano.

La cédula, que medirá 42 cm de ancho por 44 cm de largo como máximo, estará organizada en cinco columnas:

  • Plancha presidencial

  • Senadores a nivel nacional

  • Senadores por regiones

  • Diputados

  • Representantes del Parlamento Andino

La jornada de votación será de 7 a.m. a 5 p.m., por lo que se recomienda acudir con tu DNI y con tiempo para emitir tu voto.

Cómo marcar para que el voto sea válido

En entrevista con El Poder en tus Manos, la cobertura electoral de RPP, la especialista en Educación Electoral de la ONPE, Marisol Cuellar, explica que solo existen dos formas de marcar la cédula para que el voto sea válido: con un aspa o una cruz.

"Lo que tenemos que hacer es marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo de su preferencia. En el caso de la fórmula presidencial, aparece, además del símbolo, la fotografía del candidato a la presidencia. En esa medida, una persona puede marcar el símbolo, puede marcar el símbolo y la foto o puede marcar solo la fotografía", precisa.

Importante: el punto donde se cruzan las líneas de la marca debe quedar dentro del recuadro; de lo contrario, el voto podría ser invalidado.

Uso de lapicero en la votación

Marisol Cuellar, de la ONPE, precisó que si bien los ciudadanos pueden llevar su propio lapicero, siempre que sea de tinta azul o negra, los miembros de mesa contarán con los insumos necesarios y podrán entregar un lapicero a quienes no lleven uno.

Elecciones 2026: Guía rápida para un voto válido
| Fuente: RPP

Voto preferencial

La cédula también incluye espacios para el voto preferencial, lo que permite a los electores elegir a sus candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, escribiendo el número correspondiente al candidato de su preferencia.

Voto cruzado

En las Elecciones Generales 2026, estará permitido el voto cruzado, es decir, podrás elegir partidos políticos distintos en cada una de las cinco columnas de la cédula.

Sin embargo, dentro de una misma columna solo se podrá marcar una organización política, advierte Marisol Cuéllar, vocera de la ONPE.

"Si bien el voto cruzado está permitido y los electores pueden elegir hasta cinco organizaciones políticas distintas en la misma cédula, en una columna solamente se puede consignar el voto por una organización política. Si se hacen dos marcas por dos organizaciones políticas en una misma columna, eso va a ser un voto considerado como nulo, porque eso no está permitido en nuestros procesos electorales", comentó.

Con el voto cruzado, los electores pueden escoger hasta cinco partidos distintos.
| Fuente: RPP

Simulador de votos de RPP

Para familiarizarte con la cédula, puedes usar el Simulador de Voto de RPP, disponible en RPP.PE. Esta herramienta es rápida, simple y didáctica, y te permitirá ensayar cómo marcar correctamente antes del día de las elecciones.

Recuerda que, el 12 de abril, la jornada de votación iniciará a las 7 de la mañana y culminará a las 5 de la tarde. No olvides llevar tu Documento Nacional de Identificación (DNI) para que puedas votar y elegir a las próximas autoridades.

Herramienta Simulador de votos, desarrollada por RPP.
| Fuente: RPP
EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El Poder en tus Manos elecciones 2026 ONPE

