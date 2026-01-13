Últimas Noticias
Carlos Álvarez niega tener conocimiento sobre candidatos con sentencia dentro de su partido

Carlos Álvarez es candidato a la Presidencia por País Para Todos
El candidato a la presidencia por País Para Todos, quien estuvo en Tumbes como parte de sus actividades proselitistas, mencionó que, llegar al poder, implementará la muerte civil para sentenciados por corrupción.

Elecciones
En su visita a Tumbes, el aspirante a la Presidencia, Carlos Alvarez, dijo no tener conocimiento sobre los seis candidatos con sentencias que forman parte de País Para Todos, partido que acoge su candidatura.

"Vamos a ver ese tema. No tengo conocimiento. Son cientos de candidatos, hasta Parlamento Andino. Y, como digo, yo tengo mi 20 % de invitados, el 80 % es del partido, que son afiliados. Déjenme ver ese tema, que es grave", aseveró.

Como se recuerda, El Poder en tus Manos realizó un informe donde evaluó la situación de todos los partidos convocados para las Elecciones Generales 2026 y determinó que existen 252 candidatos con condenas que van desde corrupción, violencia familiar hasta hurto.

Propuestas de País Para Todos

El candidato presidencial indicó que se debe de reforzar a la Policía y depurar a malos elementos dentro de la institución.

Además, mencionó que se debe convocar a licenciados de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Aviación para poder ayudar a la Policía Nacional. 

Carlos Alvarez desarrolló sus actividades de campaña presidencial en Tumbes, desde donde indicó que, de llegar al poder, implementará la muerte civil para sentenciados por corrupción e incluso dijo que dispondrá pena de muerte para los sicarios.

El poder en tus manos

EP232 | INFORMES | Las elecciones regionales y municipales serán este 4 de octubre de 2026

En 2026 también se desarrollarán las elecciones regionales y municipales. Según estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones, medio millón de candidatos participarían en estos comicios. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, conoce las fechas más importantes de este proceso electoral para las organizaciones políticas y los ciudadanos.
