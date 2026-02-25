Elecciones 2026: César Acuña llama "candidato desestabilizador" a Rafael López Aliaga

Acuña sostiene que la negativa de Renovación Popular a otorgar el voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles y su intención de promover una eventual censura agravan la crisis política.

La bancada de Renovación Popular publicó un comunicado señalando críticas contra el partido Alianza Para el Progreso y el líder de esta agrupación y candidato presidencial, César Acuña Peralta, salió al frente a responder.

En el documento, el grupo parlamentario acusa al partido de Acuña de una repartija de poder a nivel de los ministerios del Ejecutivo, ello tras conocerse la designación de los ministros del nuevo gabinete del presidente José María Blacázar, que está liderado por la hoy Premier, Denisse Miralles.

“El día de hoy ha quedado demostrado cómo APP, Perú Libre y demás partidos políticos se reparten los presupuestos de los ministerios como sus cuotas de poder”, se lee en el comunicado.

Ante ello Acuña señaló que él no coloca ni ratifica a los ministros de Estado, ya que la decisión ha sido exclusiva del presidente Balcázar.

“Yo no necesito presupuesto de ningún ministerio para hacer mi campaña. No gano nada colocando ministros”

Acuña también criticó otro punto del comunicado de Renovación Popular: la decisión de la bancada de no otorgarle el voto de confianza al nuevo gabinete y evaluar la posibilidad de censura. El líder de APP responsabilizó a Rafael López Aliaga, líder de Renovación, de tomar esta decisión, acusándolo de desestabilizador.

“Aparte de ser un candidato inestable porque [con la decisión] está creando inestabilidad en el Perú… ¿Quién propició la salida de Jerí? Fue él, Rafael López Aliaga y él es el responsable de que tengamos a Balcázar de presidente y ahora parece que le pesa”, afirmó.

“Lo llamé porque es mi amigo”

Por otro lado, con relación a lo afirmado por el economista Hernando de Soto de que Acuña lo había llamado de forma insistente al saber que sería el jefe del gabinete y que prefirió no contestar las comunicaciones para no recibir presiones e injerencias, Acuña confirmó tales intentos de llamadas, sin embargo, dijo, la finalidad fue netamente en tono amical.

“Por si acaso lo llamé porque es mi amigo, quería felicitarlo [por su designación] y me sorprende que haya dicho que hay muchas llamadas con Acuña y eso no es cierto. Lo llamé para felicitarlo pero no contestó”, indicó.

¿Voto de confianza al gabinete?

César Acuña sostuvo que lo principal y más urgente en este momento para el país es lograr la estabilidad, el crecimieto económico y el retorno de la seguridad, por tanto, se requiere unidad para que el gobierno interino del presidente Balcázar cumpla sus objetivos. Al consultársele si la bancada de APP le dará el voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles, el líder político no quiso adelantar decisión.

"Vamos a evaluar como siempre lo hemos hecho con todos los gabinetes. Primero se escucha, luego se analiza y se toma la posición de la bancada. Nosotros esperamos que el país no pare, esperemos que esta nueva ministra nos de políticas claras y que se garantice elecciones transparentes", finalizó.